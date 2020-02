La messa in onda del day time del Grande Fratello Vip di questo pomeriggio, ha stupito i telespettatori del Reality Show, i quali non hanno potuto fare a meno di notare l'avvicinamento e la complicità tra Andrea Denver e Adriana Volpe. I due, complici anche gli autori del Gf Vip, sono stati scelti per le foto del calendario e si sono quindi ritrovati in piscina a cavallo di una tavola da surf. Tra loro il feeling era papabile, come testimoniato anche da Antonio Zequila che, in un successivo confessionale, ha parlato di 'ormoni in subbuglio'.

Cosa ne penserà il marito della Volpe, Roberto?

Adriana e Denver sempre più affiatati nella casa del Gf Vip

L'affiatamento nato tra Adriana e Andrea Denver, non è passato inosservato ai telespettatori di Canale 5 che, nel day time di qualche ora fa, hanno assistito al gioco di sguardi infuocato tra i due gieffini. Entrambi, scelti dal Gf Vip per interpretare il il mese di giugno nel calendario del programma, si sono ritrovati a mollo in piscina e, tra uno scatto e l'altro, non sono mancati occhiatine e contatti fisici.

Come noto, Denver nella diretta di una settimana fa, non aveva nascosto il suo debole per Adriana e, per tale motivo, probabilmente, la produzione del Grande fratello ha voluto mettere un po' di pepe in questa storia e giocarci un po' sù.

Zequila commenta il feeling tra Adriana e Andrea Denver: 'Ormoni in subbuglio'

Dopo gli scatti in piscina, Adriana e Andrea si sono diretti in confessionale, riproponendo le pose del calendario e dimostrando il grande feeling nato tra loro.

Una bellissima amicizia su cui i due giocano e scherzano ma che, comunque, divide il pubblico da casa. Mentre molti apprezzano il loro affiatamento senza vederci nulla di male, altri invece criticano la donna per il fato di essere una donna sposata e con una bambina. Anche Antonio Zequila ha voluto dire la sua e, in un confessionale, ha parlato di 'ormoni in subbuglio', convinto che comunque tra i due vi è una certa attrazione fisica.

'L'occasione fa l'uomo ladro e anche la donna' ha commentato divertito il gieffino nel day time di oggi pomeriggio.

In attesa di scoprire come reagirà Roberto, il marito di Adriana Volpe alle immagini del Gf Vip andate in onda oggi pomeriggio, si ricorda che domani venerdì 21 febbraio, in diretta tv, si scoprirà il nome del concorrente eliminato tra i due Vip in nomination, Licia e Pago. Quest'ultimo, secondo i sondaggi apparsi in rete, potrebbe uscire dalla casa di Cinecittà e raggiungere quindi la sua fidanzata Serena eliminata nella scorsa puntata. Per tenersi aggiornati su quanto accade nella Casa del Grande Fratello Vip, basta collegarsi al sito Mediaset Play o sintonizzarsi sul Canale 55 del digitale terrestre.