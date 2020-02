Lo scorso lunedì 24 febbraio durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe e Antonio Zequila si sono resi protagonisti di un faccia a faccia al vetriolo. A quanto pare tra i due concorrenti della casa più spiata d'Italia sembrano essere rimasti degli strascischi, poiché sia Adriana che Antonio hanno continuato a fornire la propria versione dei fatti in confessionale. Addirittura la conduttrice ha etichettato il suo coinquilino come una persona disposta a tutto, pur di ottenere un po' di visibilità.

Per chi non avesse seguito la vicenda, è bene sapere che tutto è partito da Antonio Zequila. L'uomo in settimana ha raccontato ad alcuni coinquilini della casa, che in passato ha avuto un flirt con la Volpe. Al contrario quest'ultima in puntata ha continuato a smentire categoricamente, tanto da portare l'attore a rettificare le sue affermazioni.

Lo sfogo di Adriana Volpe

Adriana Volpe pare che non abbia affatto digerito il comportamento e le affermazioni di Antonio Zequila. In seguito allo scontro avvenuto durante la quattordicesima puntata del GF, la diretta interessata in confessionale è tornata a punzecchiare il suo coinquilino.

La gieffina è sicura che si parli di Antonio Zequila solamente perché ha avuto tante donne nella sua vita. Poco dopo la Volpe ha lanciato l'affondo: “Si imbuca nelle feste, fa la foto con il personaggio famoso e la fa pubblicare sul giornale”. Dunque Adriana sembra convinta che Antonio vada alle feste senza un invito vero e proprio ma solo per essere fotografato al fianco di persone famose.

Inoltre la conduttrice nel corso di una chiacchierata confidenziale con Paola Di Benedetto ha ribadito di non avere mai avuto una relazione con Zequila.

La donna ha ribadito di avere conosciuto Antonio all'età di 18 anni, ma di non averlo mai frequentato per una motivazione ben precisa: “Era infrequentabile”. Infine Adriana Volpe ha tagliato corto sull'argomento: "Anche se fosse stato vero, sarebbe stato offensivo".

Antonio Zequila nuove dichiarazioni sulla Volpe

Dopo le parole di Adriana Volpe in confessionale, anche Antonio Zequila è ritornato sull'argomento.

L'uomo in confessionale ha affermato: “A me non piacciono gli ipocriti, maggiormente quando usano la tv per screditare gli altri”. Il campano senza troppi giri di parole ha dichiarato, che forse si è sbagliato con una persona che somigliava alla Volpe. Sebbene Antonio Zequila abbia fatto un passo indietro, non è detto che l'uomo sia veramente convinto di ciò che ha rivelato. Poco dopo infatti l'attore avrebbe ironizzato sulla vicenda: "Di sera non ci vedo bene, pensavo fosse una volpe invece era una marmotta". Viste le ultime dichiarazioni dei due gieffini, al momento sembra davvero difficile che tra i due possa tornare il sereno; anche la casa di Cinecittà è spaccata in due fazioni.