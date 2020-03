Questa sera venerdì 27 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la semifinale della diciannovesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Nel quinto appuntamento di questa edizione molto chiacchierata, vedremo cinque tra cantanti e ballerini che avranno l'opportunità di giocarsi i quattro posti disponibili per la finale. Al momento sono in gara l'ex finalista di X Factor Gaia Gozzi, la polistrumentista Nyv, la cantante campana Giulia Molino, il ballerino cubano Javier e l'ucraino-argentino Nicolai.

Il meccanismo di votazione per la finale potrebbe scatenare diverse polemiche

Stasera sarà il pubblico da casa che decreterà il primo finalista attraverso il televoto e da quanto si legge sui profili social del programma tv, la votazione è già ufficialmente aperta. Quindi, i telespettatori hanno già la possibilità di votare il loro preferito che potrà guadagnarsi la maglia della finale anzitempo. Però, l'allievo più votato prima di poter andare direttamente in finale, dovrà passare attraverso la giuria.

Quest'ultima decisione potrebbe generare molte polemiche sui social soprattutto se la giuria dovesse bocciare un allievo scelto come il preferito da milioni di telespettatori. Infatti, se il regolamento del programma prevede la votazione del pubblico da casa, sarebbe giusto lasciare a questi ultimi la scelta di votare il loro preferito e conseguentemente i primo finalista, altrimenti il televoto risulterebbe inutile.

Il pubblico da casa è convinto che il programma voglia far andare avanti Gaia

Inoltre, questa sera venerdì 27 marzo, ci potrebbero essere altre polemiche perché il pubblico da casa è convinto che il programma voglia far andare avanti la cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi. Sulla pagina Instagram del programma condotto da Maria De Filippi, ci sono diversi commenti in cui viene affermato che la ragazza sarebbe in un certo senso raccomandata.

Però c'è da dire che a nostro avviso, questi commenti non sono altro che polemiche sterili che 'lasciano il tempo che trovano', in quanto Giulia e Nyv ricevono le stesse attenzioni dell'ex finalista di X factor. In particolare, sono due giorni che la Molino è in video per buona parte del day time e, come spesso accade, le lacrime e i pianti spontanei possono aiutare più di ogni altra cosa ad emergere.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della quinta puntata di questa sera, per scoprirne di più sul sistema di voto e sui quattro finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore di Amici 19.

Inoltre, stasera ci sarà quasi sicuramente la sfida finale tra Javier e Nicolai, in cui verrà decretato il ballerino vincitore di Amici 19.