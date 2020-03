A poche settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip continuano le discussioni all'interno della Casa più spiata d'Italia. A movimentare la serata di ieri ci ha pensato ancora una volta Antonella Elia la quale ha avuto un acceso diverbio con Sossio Aruta. La donna è rimasta delusa quando l'ex di U&D alla domanda di lei: 'Chi scegli tra me e Antonio Zequila' è parso in difficoltà e ha confessato di non poter dare una risposta, visto che anche con l'attore campano ha legato molto.

Antonella sembra non aver affatto gradito l'affermazione di Sossio, dando il via ad una accesa discussione che si è protratta anche lungo la notte e che sembra aver portato ad una rottura della loro amicizia.

Antonella Elia delusa da Sossio al Gf Vip: scontro nella notte

Animi accesi nella casa del Gf Vip dove Antonella Elia e Sossio Aruta hanno discusso animatamente nella tarda serata di ieri. Motivo della lite il rapporto di amicizia tra Aruta e Antonio Zequila, che proprio non pare essere gradito ad Antonella.

Quest'ultima ha perso le staffe quando l'ex cavaliere di Uomini e donne ha confessato di trovarsi in difficoltà nel momento in cui fosse costretto a scegliere tra Antonella e Antonio. Nonostante l'amicizia nata con la Elia infatti, Sossio ha legato molto anche con Zequila, motivo per il quale la domanda della piemontese 'Chi scegli tra me e Antonio' ha mandato in crisi Sossio, incapace di dare una risposta.

Gf Vip, Antonella sbotta contro Sossio: 'Credevo di avere un amico'

'Io credevo di avere un amico' ha sbottato Antonella Elia dopo le affermazioni di Sossio, delusa del fatto di non essere al primo posto nel cuore del suo compagno di avventura. I due, già nei giorni scorsi, avevano discusso più volte e sembra che quest'ultimo diverbio possa porre fine alla loro amicizia. 'Non importa, tanto ci sono abituata' ha continuato Antonella, la quale ha mostrato tutta la sua delusione per il 'tradimento' dell'Aruta.

Denver, intervenuto nella discussione, ha cercato senza successo di far ragionare Antonella, la quale ha continuato a sostenere la sua tesi e cioè che chi è suo amico la deve spalleggiare sempre. Tra le altre cose, la Elia ha voluto mettere in guardia Sossio da Zequila il quale, secondo la piemontose, lo starebbe prendendo in giro.

Nervi tesi nella casa del Gf Vip, Antonella mette in guardia Sossio da Zequila

La discussione tra Antonella e Sossio, non solo ha portato ad una rottura tra i due, ma ha creato malumori anche all'interno della Casa. In mattinata infatti, Paolo, Fernanda e Zequila si sono ritrovati in cucina ed hanno commentato quanto accaduto poche ore prima.

Dalle loro discussioni, emergono critiche all'atteggiamento di Antonella Elia che, nel corso di tutta la permanenza nella Casa di Cinecittà è arrivata a litigare con tutti, un po' per lo stesso motivo. Anche Fernanda Lessa ha ripercorso tutte le discussioni avvenute in queste settimane con Antonella, mentre Paolo è sembrato particolarmente deluso e ha dichiarato rassegnato: 'A me non importa niente'. La diretta interessata invece, è apparsa indifferente ai malumori creatisi nella Casa del Gf Vip.