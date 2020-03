Il GF Vip è ad un punto saliente della sua messa in onda. Infatti, come ben sappiamo, a causa del coronavirus l'epilogo del reality show non sarà per il 27 aprile ma almeno due settimane prima. Tale dichiarazione è stata rilasciata dal conduttore Alfonso Signorini con un video messaggio all'interno della casa più spiata d'Italia dove non mancano mai le liti. In particolare, ai concorrenti, verrà data l'opportunità di sentire i propri parenti che al di fuori della casa potranno dare loro notizie.

Al GF Vip Licia ed Antonella non più amiche

Sicuramente questa quarta edizione del GF Vip sarà ricordata per la grande paura dovuta al coronavirus ma anche per i tanti litigi tra le quattro mura di Cinecittà. In particolare, Antonella Elia può ritenersi la leader di tutti gli scontri interni. Nelle ultime ore, però, c'è chi si è aspramente opposto al suo modus operandi. Trattasi di Barbara Eboli, compagna di Licia Nunez, che nel programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli ha evidenziato come i comportamenti dell'Elia siano molto prepotenti.

Al termine dell'intervista ha auspicato che gli italiani possano farla uscire quanto prima in quanto nella casa alimenterebbe solo discussioni e litigi per futili motivi. Gli scontri tra Antonella e Licia sarebbero sorti anche in merito ad una vicinanza della Nunez a Valeria Marini con la quale l'Elia non avrebbe un così florido rapporto.

Un GF Vip di emozioni forti

Barbara Eboli, parlando dell'avventura della sua Licia Nunez al GF Vip, ha parlato anche di Pago e Serena Enardu auspicando di poterli incontrare presto e parlare di varie cose con entrambi.

Basti ricordare che scoppiarono delle polemiche circa alcune dichiarazioni del cantante su Licia e sulla sua omosessualità, vista come un ostacolo nell'amicizia con Serena.

Questa edizione del reality sicuramente sarà ricordata per le forti emozioni vissute sia in positivo sia in negativo, così come confermato dalla compagna di Licia Nunez. Insomma, anche se non è stata una concorrente a tutti gli effetti, Barbara Eboli al di fuori della casa non ha fatto altro che prendere delle posizioni ben definite difendendo a spada tratta la sua relazione con l'attrice.

Antonella Elia amazzone del GF Vip

Sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa quarta edizione del GF Vip è sicuramente Antonella Elia. Quest'ultima, aspramente criticata da Barbara Eboli in quanto vista come un personaggio che ama litigare e discutere, sarà ricordata per la sua indole da amazzone. Si può dire che, senza ombra di dubbio, l'Elia deterrà il titolo di concorrente con più litigi di sempre.

Infatti, Antonella, ha litigato con quasi tutte le donne della casa eccezion fatta per Rita Rusic, Paola Di Benedetto, Sara Soldati e Asia Valente. Anche con Teresanna Pugliese c'è stato qualche battibecco nei giorni precedenti sempre per futili motivi.

Mercoledì scopriremo chi tra lei, Fabio Testi e Adriana Volpe dovrà lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip.