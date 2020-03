Alta tensione all'interno della casa del GF Vip tra Antonella Elia e Licia Nunez, due grandi protagoniste di questa quarta edizione. In particolare, l'attrice, diventata famosa per aver dato il volto ad Elena ne 'Le tre rose di Eva', ha deciso di chiudere i rapporti con la fidanzata di Pietro Delle Piane dopo aver ricevuto minacce e provocazioni da quest'ultima nel corso degli ultimi giorni all'interno della casa.

Amicizia finita tra Antonella e Licia al Grande Fratello Vip 4

L'ex soubrette di Mike Bongiorno, infatti, non ha perdonato il tradimento dell'attrice, rea di aver preso le difese di Valeria Marini durante la diretta di lunedì 2 marzo del Grande Fratello Vip. In questo frangente, l'Elia aveva apostrofato Licia con queste parole: 'Vergognati! Vedrei che ti succederà! Stai attenta adesso'. Una minaccia, che ha suscitato la rabbia della donna, che aveva instaurato un buon legame con la compagna di letto.

Licia furiosa al GF Vip: 'Antonella con me ha chiuso'

Incomprensioni, che sono aumentate con lo scherzo fatto da Sossio Aruta e la fidanzata di Pietro Delle Piane.

In particolare, i due concorrenti del GF Vip avevano fatto rumore con delle pentole nel cuore della notte, mentre Licia aveva assunto una medicina per favorire il sonno, visto che non si sentiva bene. Un episodio di cattivo gusto, definito dall'attrice con queste testuali parole: 'Quello che ha fatto stanotte è inaccettabile'. Non contenta, la Nunez ha accusato Antonella di averla minacciata dopo averla difesa per ben 8 settimane.

Per questo motivo, la donna ha esclamato: 'Mi voleva attaccare indirettamente, ma io non la degno di uno sguardo, con me Antonella ha chiuso’.

La Nunez si sfoga con Teresanna Pugliese

Subito dopo, Licia si è sfogata con Teresanna Pugliese, in quanto stanca dell'atteggiamento di Antonella. In particolare, la Nunez ha affermato di non aver mai avuto bisogno di nessuno, tanto meno di lei. Inoltre, ha detto che non è la sola ad aver sofferto nella vita, facendo riferimento alla sua sfera privata: 'Mia madre ha una storia simile alla sua, dato che è cresciuta senza i genitori, eppure non si comporta come fa lei'.

A tal proposito, ha dichiarato che l'Elia dovrebbe essere un esempio per gli altri, visto che ha conosciuto il dolore. Parole forti, che sono condivise dal popolo del GF Vip, il quale non capisce l'atteggiamento così cinico della fidanzata di Pietro Delle Piane. In attesa di sapere, se le due donne riusciranno a fare pace, si ricorda che la nuova puntata del Grande Fratello Vip è in programma mercoledì 11 marzo su Canale 5.