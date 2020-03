Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il Reality Show che ha visto Valeria Marini e Antonella Elia tornare a discutere animatamente nella giornata di oggi all'interno della casa di Cinecittà. In particolare, la primadonna del Bagaglino ha affermato che la rivale è un concentrato di cattiveria, dopo essere stata accusata ingiustamente di averle sferrato alcuni colpi sui reni.

Nuova lite tra Antonella e Valeria al Gf Vip

Ennesimo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini all'interno del Grande Fratello Vip.

Le due donne sono state protagoniste di un nuovo episodio increscioso nel corso della giornata di oggi. A quanto pare, la convivenza forzata si sta rivelando più difficile del previsto per entrambe le showgirl.

Tutto è iniziato quando la Elia ha accidentalmente sfilato l'infradito della Marini mentre erano entrambe al lavello della cucina. Quest'ultima, a questo punto, ha colpito la schiena della rivale per richiamare la sua attenzione. Un gesto che ha scatenato le ire funeste della torinese che ha rimproverato la Valeriona con queste testuali parole: "Mi dai le botte sulla schiena?

Spostati, fallo con gentilezza. Non è il caso che mi dai i pugni nei reni". Presente alla discussione, Andrea Denver, che ha cercato di placare gli animi inferociti delle due concorrenti del Gf Vip.

Valeria contro l'Elia al Grande Fratello Vip: "Stai superando ogni limite"

Torna ad esserci viva tensione dentro la casa di Cinecittà, dopo che Antonella e Valeria sono tornate nuovamente a litigare. In veranda, l'ex soubrette del Bagaglino ha inveito contro la Elia, con queste parole: "Sei un concentrato di cattiveria, tu stai superando ogni limite, tanto il pubblico vede".

Di qui, la replica seccata di quest'ultima, la quale ha sentenziato: "Smettila di provocarmi, stai in menopausa? I tuoi insulti sono provocazioni".

Fortunatamente l'intervento di Andrea Denver ha evitato che il confronto degenerasse in rissa. In particolare il modello italiano, residente da tempo in America, ha esclamando queste testuali parole: "Ragazze basta, qua stiamo tirando la corda". Una nuova brutta pagina di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip che ha visto già la squalifica di due inquilini, Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia per frasi inaccettabili.

Chissà se la redazione del Gf Vip deciderà di prendere una posizione dopo il nuovo scontro tra Antonella e Valeria al limite della decenza. In attesa di saperlo, si ricorda che la quindicesima puntata è stata sposata a mercoledì 10 marzo per evitare il confronto con la nuova puntata de 'Il Commissario Montalbano', la fiction con Luca Zingaretti su Rai 1.