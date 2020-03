Ennesimo battibecco tra le due protagoniste assolute di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Antonella Elia e Valeria Marini, le quali sono tornante a darsi battaglia nel corso delle ultime ore all'interno della casa di Cinecittà. In particolare, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha accusato la rivale di essere falsa e ridicola, dopo che quest'ultima aveva provato a trovare un punto d'incontro.

Antonella Elia contro Valeria: 'Sei un mostro'

Continua lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia.

Le due compagne di avventura si sono rese protagoniste di un nuovo alterco nel corso delle ultime ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato quando Valeria ha tentato di riavvicinarsi all'ex soubrette di 'Non è la Rai'. L'oggetto della discordia anche questa volta è stato il rosario, che la showgirl stellare aveva sbattuto in faccia ad Antonella.

Di qui la risposta della Marini: 'Te lo posso giurare su di me in questo momento. Il rosario non era per te, ma per era me'. Peccato, che il tentativo di riconciliazione sia andato a monte, visto che l'Elia non ha apprezzato il gesto, tanto da esclamare queste testuali parole: 'Non giurare il falso.

Sei una falsa, ridicola.' La Valeriona, a questo punto, ha provato a farla ragionare se, la fidanzata di Pietro Delle Piane non le avesse urlato contro: 'Sei un clown, ipocrita e bugiarda. Sei un mostro'

La Marini si difende dalle accuse di Antonella al Grande Fratello Vip

Torna ad esserci viva tensione tra Antonella e Valeria all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Le due donne, infatti, sono state protagoniste di un nuovo battibecco, che ha suscitato che le lacrime della Marini.

In particolare, la donna si è rifugiata in confessionale dove si è lasciata andare ad un piccolo sfogo. La primadonna del Bagaglino, infatti, ha affermato di aver raccontato tutta la verità, tanto da accusare l'Elia di averla offesa e messo le mani addosso.

Teresanna Pugliese sull'Elia: 'Una cattiveria mai vista prima'

Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella è stata protagonista di un altro litigio.

La donna, infatti, si è scontrata con Teresanna Pugliese, la quale si era lamentata di uno scherzo di Sossio Aruta nel cuore della notte. A tal proposito, l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato di fronte a Licia Nunez e Valeria che l'Elia è di 'una cattiveria mai vista prima'. L'arrivo della Marini e della Pugliese sembra aver minato per sempre i delicati equilibri all'interno della casa del GF Vip. Peccato, che i concorrenti debbano trascorrere ancora molti giorni insieme, visto che l'ultima puntata è prevista per il 27 aprile.