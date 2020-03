Pamela Barretta e Enzo Capo sono sempre più innamorati e felici. La ex coppia del trono over di Uomini e donne ha avuto un inizio un po’ stentato, tra la gelosia di lui e le incertezze di lei ma, una volta lasciato il dating show, per i due le cose sono andate sempre meglio. Gli ex volti noti del programma di Maria De Filippi hanno preso a frequentarsi lontani dalle telecamere e, tra una dedica social e un viaggio condiviso con i follower sui social, la relazione è diventata sempre più seria. Le ultime dichiarazioni di Pamela, infatti, lasciano intendere che l’ex dama non esclude la possibilità del matrimonio e neanche quella di un figlio anche se devono crearsi prima le condizioni giuste.

Pamela: ‘Un altro figlio? Alle condizioni giuste’

Prosegue senza intoppi la relazione tra Pamela e Enzo. L’ultima volta che i due hanno preso parte ad una registrazione del trono over l’ex cavaliere non ha fatto mistero del suo amore tanto da fare una plateale dichiarazione e affermare senza dubbio di volere un figlio dalla bellissima donna conosciuta a Uomini e Donne. In pochi avrebbero scommesso sull’amore tra i due ma evidentemente, fin da subito, il sentimento che ha unito Enzo e Pamela è stato molto forte.

Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, l’ex dama ha lasciato intendere che non solo il suo sentimento è sempre più forte ma che per lei ed Enzo il futuro potrebbe riservare non poche sorprese.

La 37enne ha precisato, dietro domanda diretta dei suoi sostenitori, che è disposta a mettere al mondo un altro bimbo prima di arrivare ai 40 anni. Pamela, che ha già un figlio di 20 anni, ha risposto con fermezza che se ci fossero le giuste condizioni non rifiuterebbe l’idea.

E' evidente che per il momento nulla è escluso.

Enzo chiederà in sposa Pamela?

Le domande dei follower si sono poi spostate sul tema matrimonio. Mentre Riccardo Guarnieri, che ha superato l’ennesima crisi con Ida, ha già fatto la sua proposta di matrimonio alla Platano, Enzo non ha ancora fatto questo passo. Pamela non ha perso occasione di lanciare una frecciatina al suo compagno. ‘La proposta di matrimonio deve farla l’uomo’, ha detto l’ex dama ad un utente del web che le ha chiesto se ci sono in previsione le nozze con l’ex cavaliere.

Insomma, Pamela pare predisposta ad arrivare all’altare con Enzo. L’uomo si deciderà a fare la tanto attesa proposta di matrimonio? Se dovesse arrivare la richiesta di certo i due non mancheranno di rendere partecipi i fan di questa bella notizia e, molto probabilmente, Maria De Filippi deciderà di invitarli in trasmissione per gioire con loro. Intanto, Enzo ci tiene a specificare che Pamela è solo sua: in una foto con Armando Incarnato, l'ex cavaliere ha precisato in maniera ironica che è meglio stare lontano dal napoletano, per la sicurezza della coppia.