Prosegue l'appuntamento con le novità incentrate sulla nuova fiction di grande successo Doc nelle tue mani. Le anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 2 aprile 2020 su Rai 1, rivelano che Andrea Fanti (Luca Argentero) avrà intenzione di ricostruire la sua identità, anche se qualcuno cercherà di nascondere il suo passato. In ospedale arriverà una persona cara legata alla dottoressa Giulia Giordano. Infine tra gli specializzandi ci sarà molta competizione riguardo alla situazione la lavorativa.

Doc nelle tue mani, trama seconda puntata: Andrea ritorna in reparto

Nella seconda puntata di Doc nelle tue mani, in programmazione giovedì 2 aprile, non mancheranno i colpi di scena che lasceranno a bocca aperta i telespettatori che seguono con attenzione le vicende legate al dottor Andrea. Nel dettaglio, gli spoiler rivelano che nell'episodio intitolato 'Niente di personale' il dottore ritornerà in reparto per svolgere la sua missione di aiutare i colleghi che si stanno specializzando nel mestiere.

Questi ragazzi, fino a poche settimane prima, erano spaventati da lui, infatti faranno molta fatica ad averlo attorno durante le ore lavorative. Nello stesso momento, Andrea cercherà anche di recuperare il matrimonio con Agnese Tuberi (Sara Lazzari), nonché la sua ex moglie, mentre Giulia (Matilde Gioli) lo renderà partecipe nel caso di un giovane manager.

Doc nelle tue mani: qualcuno cerca di nascondere il passato di Andrea

Le anticipazioni della seconda puntata di Doc nelle tue mani, inoltre rivelano che nell'episodio ‘Una cosa buona che fa male‘, arriverà in ospedale un paziente che è tantissimo importante per Giulia. Intanto la competitività tra gli specializzandi aumenterà sempre di più, tanto che Fanti avrà modo di conoscerli al massimo. In più, Andrea avrà intenzione di ricostruire la sua identità.

Per questo motivo, il dottore chiederà l'aiuto del reparto per ritrovare la password che gli serve per accedere alla sua mail: qui, però, qualcuno vorrà nascondergli a ogni costo il suo passato. Ricordiamo ai telespettatori che non hanno avuto modo di seguire La fiction in diretta televisiva su Rai1 che è possibile rivedere la prima puntata online.

Dove rivedere le puntate di Doc nelle tue mani in streaming online

Per quanto riguarda questa stagione, la seconda puntata di "Doc nelle tue mani" potrà essere vista in tv, su Rai 1, giovedì 2 aprile a partire dalle 21:25. La replica sarà disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay o anche da app scaricabile per tablet e smatphone da App Store e Google Play.

Con questo metodo, infatti, si ha la possibilità di vedere comodamente anche le altre puntate della Serie TV, che vede come protagonista l'attore Luca Argentero.