La modella e showgirl Sara Croce è stata ospite della trasmissione televisiva di Real Time 'Rivelo'. Conosciuta in Tv per essere la 'Bonas' dello show televisivo 'Avanti un altro' in onda su Mediaset, si è soffermata sul mondo del calcio, rivelando un particolare scottante sul fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo. La Croce ha infatti dichiarato che il portoghese l'avrebbe corteggiata, ma che lei lo avrebbe rifiutato. Il motivo è perché non vuole 'fidanzati calciatori', perché a sui avviso sarebbero facili ai tradimenti essendo sempre circondati da belle donne.

Gli inviti ai 'festini' dei calciatori

Ha poi rivelato un ulteriore particolare sui calciatori, spesso infatti verrebbe invitata a feste e festini in cui sono presenti giocatori ma lei preferisce declinare l'invito. Secondo quanto afferma la modella, tante sue 'colleghe' ci vanno volentieri con la speranza di poterli conquistare, ma non è nel suo interesse averli come partner. Ha infatti sottolineato che "mettersi con uno di loro significa avere le corna". Ha poi aggiunto "giuro solennemente che non mi fidanzerò mai con un calciatore, hanno una vita che li porta troppo alla tentazione".

'Il due di picche a Cristiano Ronaldo'

Sara Croce, la 'Bonas' di Avanti un Altro, ha rivelato quelli che sarebbero i dettagli delle presunte avances ricevute da Cristiano Ronaldo. Come dichiarato dalla showgirl, il portoghese l'avrebbe contattata via WhatsApp, tanto è che si sarebbe arrabbiata per il fatto che qualcuno ha voluto dar lui il suo numero senza chiederle l'autorizzazione. "Cristiano Ronaldo ha iniziato a scrivermi su Whatsapp, ma non aveva la foto sul profilo e non ci credevo.

E allora mi ha detto ti blocco e sblocco su Instagram. Era lui". Proprio il portoghese, come dichiarato dalla 'Bonas', avrebbe insistito ribadendole che era proprio lui quello che gli aveva mandato il messaggio. Lei invece gli ha risposto in maniera ironica dichiarando che di Cristiano conosceva solo Malgioglio.

La carriera di Sara Croce, la 'Bonas' di Avanti un Altro

Prima dell'esperienza professionale ad 'Avanti un Altro', la modella Sara Croce è stata anche 'Madre Natura' nella trasmissione televisiva Ciao Darwin condotta come Avanti un Altro da Paolo Bonolis.

Vanta anche un prestigioso quarto posto nell'edizione 2017 di Miss Italia. Diplomata all'Istituto 'Maserati' di Voghera, ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza e set fotografici. Sara ha interpretato Eva Kant (la compagna di Diabolik) come cosplayer per sponsorizzare la mostra Diabolika Mano a Bergamo nel 2017. Ovviamente, è una dei personaggi televisivi più seguiti sui social network, in particolar modo su Instagram dove vanta numerosi like ai suoi post.