Novità in arrivo per il GF Vip 4. A partire dalla prossima settimana, il Reality Show di Canale 5 trasloca dal lunedì al mercoledì per due puntate consecutive. Dunque, il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda l'11 e il 18 marzo. Non è la prima volta che quest'edizione va incontro a delle modifiche relative alla sua collocazione nei palinsesti Mediaset.

Infatti, se inizialmente la trasmissione era approdata sul piccolo schermo con una doppia puntata settimanale (lunedì e venerdì), successivamente si è preferito fare un passo indietro, collocandola soltanto al lunedì.

D'altronde, questa scelta sarebbe stata dettata dalla necessità di fare spazio ad un altro pilastro dell'azienda televisiva di Cologno Monzese, ovvero il talent-show Amici di Maria De Filippi che ha debuttato con la sua versione serale proprio venerdì 28 febbraio.

Ed ora il Grande Fratello Vip 4 si appresta a "traslocare" dal lunedì al mercoledì (al momento si parla solo di due appuntamenti) quasi certamente per evitare il confronto con un inossidabile campione di ascolti. Il 9 e 16 marzo, infatti, su Rai 1 tornerà Il Commissario Montalbano con due appuntamenti inediti ispirati, come di consueto, ai racconti del compianto Andrea Camilleri.

GF Vip 4: la finale è in programma per il 27 aprile

Stando a quanto riportato da Fanpage, Mediaset avrebbe deciso di risparmiare al Grande Fratello Vip 4 una proibitiva sfida a colpi di share con Il Commissario Montalbano. Ricordiamo, infatti, che nel corso della sua lunga programmazione, la serie televisiva con Luca Zingaretti ha sempre ottenuto risultati significativi in termini di ascolti televisivi, arrivando addirittura a superare gli 11 milioni di telespettatori nel febbraio dello scorso anno, quando andò in onda una puntata dal titolo "L'altro capo del filo".

Alfonso Signorini quest'anno non sta affatto sfigurando al suo primo anno come conduttore del reality show di Canale 5, infatti è riuscito a tener testa a L'Amica Geniale 2, ottenendo lunedì 24 febbraio il suo record stagionale con quasi 3,5 milioni di spettatori per uno share del 18,2%. Nonostante ciò, probabilmente dai vertici dell'azienda del Biscione hanno ritenuto opportuno evitare di andare incontro ad eventuali brutte sorprese in vista del ritorno di Montalbano.

Per il momento non si sa ancora se, dopo i due appuntamenti dell'11 e 18 marzo, il GF Vip 4 tornerà nuovamente al lunedì sera. In questo caso, il programma di Canale 5 andrebbe comunque a confrontarsi con il poliziotto siciliano interpretato da Luca Zingaretti, poiché dopo aver trasmesso i due nuovi episodi, la Rai proporrà fino al 20 aprile le repliche che solitamente ottengono degli ottimi riscontri dal pubblico. Quindi, non è da escludere a priori che si possa decidere di confermare il reality show presentato da Alfonso Signorini al mercoledì in prima serata.

La finale del Grande Fratello Vip è attesa per lunedì 27 aprile.

Siccome per questa data Il Commissario Montalbano - a meno di repentini ripensamenti da parte della Rai - si sarà congedato dal suo pubblico, molto probabilmente non dovrebbero arrivare ulteriori cambiamenti di palinsesto.