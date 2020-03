La serata di ieri 15 marzo ha visto manifestarsi tutto lo sconforto di Teresanna Pugliese a causa della violenta discussione avvenuta con Sossio Aruta. La napoletana, ex tronista di Uomini e Donne, si è confidata al riguardo con Patrick Ray Pugliese: "Ho urlato tanto, non mi piaccio in queste vesti", poi in giardino si è lasciata andare ad un pianto disperato. Anche Licia Nunez ha provato a dialogare con Teresanna, consigliandole di non cadere più in certe provocazioni e di impegnarsi a dare il meglio di se stessa.

Teresanna si confida con Patrick

Teresanna Pugliese ha cercato conforto nelle parole di Patrick, uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip con cui ha legato di più. L'ex di Uomini e Donne ha ammesso di aver esagerato e di essere andata oltre con i toni e con le parole, relativamente alla discussione avvenuta con Sossio Aruta, anche se ha sostenuto di essere stata pesantemente provocata: "Ho urlato tanto, non mi piaccio in queste vesti". Teresanna, particolarmente provata dal litigio, ha dunque confermato di essere molto dispiaciuta per l'accaduto.

Dopo un po la napoletana si è recata in giardino e si è lasciata andare ad un pianto continuo, con Patrick e Valeria immediatamente accorsi nel tentativo di placare le lacrime della ragazza. In particolare Patrick ha cercato di calmarla provando a farle tornare il sorriso, ma la ragazza napoletana appariva comunque ancora scossa e con le lacrime agli occhi: 'Con con te o con altri non lo avrei mai fatto, è stato un modo molto brutto' ha chiosato la donna.

Licia prova a dare dei consigli a Teresanna

La litigata con Sossio ha lasciato nettamente il segno in Teresanna, sia nel viso che nell'umore. L'ex tronista di Uomini e Donne si è detta molto delusa, da se stessa e dal modo inappropriato in cui ha reagito alle provocazioni di Sossio. Teresanna ha sostenuto di riconoscersi poco nei panni di colei che strilla e che offende, Licia ha provato così a farle comprendere alcune dinamiche e a darle dei preziosi consigli.

La Nunez ha affermato, senza mezzi termini, che sia Sossio che Teresanna non hanno offerto un bello spettacolo di se stessi sottolineando come la napoletana possa e debba dare di più, perché ne ha le capacità e la sensibilità: l'importante secondo lei è che non cada più in certe provocazioni. La discussione con Sossio non ha avuto comunque vinti o vincitori, non ha visto prevalere la ragione o il torto, da una parte o dall'altra. Sostanzialmente questo è quello che pensano gli inquilini della casa che a vario titoli sono stati coinvolti, loro malgrado, nella querelle.