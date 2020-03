Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Francisca Montenegro parlerà con suo marito Raimundo e sembrerà che i suoi piani stiano per finire. Ma non è tutto, perché la Marchesa Isabel insinuerà che Adolfo non è figlio di suo marito. Inoltre, Tomas dirà a suo fratello di annullare il matrimonio, perché Rosa sarà sempre più squilibrata.

Pablo partirà per Bilbao

Marta Solozobal farà ritorno a Puente Viejo e proverà a spiegare la sua versione a sua sorella Rosa, però quest'ultima si comporterà in modo molto strano e inizierà a delirare. Nel frattempo, Pablo deciderà di andare a Bilbao a cercare il giornalista Santos e sua madre, per convincerli a ritirare la denuncia contro Urrutia. Invece, Don Ignacio ringrazierà Ramon per il suo sostegno e riconoscerà di sentirsi in colpa per quello che è successo al padre di Alicia. Poco dopo, le due coppie (Adolfo-Rosa e Ramon-Marta) decideranno di incontrarsi e chiacchierare amichevolmente.

Intanto, Adolfo confesserà a suo fratello Tomas di non aver dimenticato Marta, la quale si è sposata con Ramon. Il fratello del fidanzato di Rosa consiglierà di annullare il matrimonio con la donna ed evitare così di commettere altri errori. Però, Adolfo penserà a suo figlio e crederà di dover nascondere quanto sia orribile il futuro per lui. Antoñita informerà la Marchesa che Francisca le avrà dato una busta con un buona mancia, come se stesse per andare via.

Inoltre, la donna parlerà con Raimundo, sembrerebbe che i suoi piani stiano per finire.

Adolfo e Tomas potrebbero essere fratellastri

L'incontro tra le due coppie risulterà molto teso, tranne che per Ramon che sarà ignaro di tutti i doppi sensi che gestiranno gli altri. La coppia di sposi sosterrà di aver deciso tutto rapidamente, per non oscurare il matrimonio di Rosa. Poco dopo, Marta e Ramon passeggeranno per le strade di Puente Viejo e incontreranno Tomas e Dolores, a cui racconteranno il loro forte legame.

Successivamente, Don Ignacio riunirà i suoi quattro figli e gli racconterà tutto ciò che ha vissuto nell'ultimo periodo e lì incoraggerà ad andare avanti e dirà di voler recuperare la sua famiglia, però proprio in quel momento riceverà un telegramma che lascerà tutti senza parole. Donna Begoña ha lasciato il suo ospedale e starà tornando a casa. La Marchesa capirà il suo errore, quando ascolterà Francesca che spiegherà a Raimundo che è stato trasferito in una casa che hanno costruito a Puente Viejo. La Montenegro non potrà fare a meno di sorridere nel vedere il gesto di delusione di Isabel.

Nel frattempo, Don Filiberto e la Marchesa condivideranno la rabbia per i loro piani frustrati e Isabel sarà molto furiosa.

Proprio per questo motivo, la donna affronterà suo figlio Tomas e lo rimprovererà per aver nascosto i suoi piani per la modernizzazione della miniera. Il De Los Visos coprirà ancora una volta suo fratello, però sarà stanco delle frecciatina velenosa della madre e chiederà a quest'ultima il perché continua a trattare in modo diverso i due, dando priorità ad Adolfo. A quel punto, Isabel sarà ancora arrabbiata e finirà per insinuare che Adolfo non è il figlio di suo marito, Simon Castro.

Rosa sarà sempre più fuori di sé

Filiberto starà per attaccare Mauricio, ma verrà intercettato da due uomini mascherati che gli impediranno l'assalto, lo imbavaglieranno e lo porteranno via.

Quest'ultimo si risveglierà in un luogo cupo e ci sarà un uomo incappucciato che gli darà da mangiare e dirà di avere pazienza, in quanto presto riceverà ogni risposta. Intanto, Tomas farà pressioni su sua madre affinché chiarisca le sue parole e spieghi chi è suo figlio, suo fratello Adolfo, ma la Marchesa lo assicurerà che sono entrambi figli di Simon e rivolgerà la sua attenzione a un argomento delicato, il matrimonio di Adolfo.

Donna Isabel dirà che Rosa le ha puntato una pistola, è sarà sempre più convinta che la ragazza abbia ereditato la malattia di sua madre e chiederà a Tomas di parlare con Adolfo per annullare il matrimonio.

Poco dopo, l'ex amante di Marcela Del Molino chiederà a suo fratello di non sposarsi e gli dirà, che secondo la loro madre, Rosa è fuori di testa.

Intanto, alla Casona si celebrerà il telegramma che annuncerà il ritorno di Donna Begoña, mentre Ignacio condividerà con Manuela la sua preoccupazione per il ritorno di sua moglie. Proprio per questo motivo, i due decideranno di prendere precauzioni, mentre le tre sorelle si prepareranno a riceverla e diffonderanno il loro entusiasmo a Ramos, che vorrò farà buona impressione sulla donna. Invece, Pablo temerà che la sua presenza la farà ammalare nuovamente e penserà di andare per evitare di metterla a disagio, ma Carolina gli chiederà di fidarsi.

Nel frattempo, Francisca ringrazierà Mauricio, Matias e Marcela per il loro aiuto con il trasloco e crederà che in questa casa modesta, potrà assistere meglio suo marito.

Isabel dirà a suo figlio Adolfo di non sposare Rosa

Intanto, Donna Begoña sarà accolta con grande gioia dalle sue figlie, ma con velate riserve da suo marito, Manuela e Pablo, che temeranno il loro arrivo per diversi motivi. Le figlie si metteranno intorno alla madre e lei sarà entusiasta di loro e delle loro novità. Rosa presenterà il suo fidanzato e Doña Begoña si mostrerà come la suocera perfetta. Nel frattempo, Don Ignacio si spaventerà perché non troverà le sue figlia alla Casona e avviserà Manuela che percepirà la paura nei suoi occhi.

Invece, Adolfo chiederà spiegazioni alla madre e quest'ultima gli dirà che Rosa è una donna squilibrata e per questo dovrà evitare di sposarla, però il figlio della Marchesa si rifiuterà, in quanto la donna aspetta un figlio suo e lui dovrà prendersi le sue responsabilità.

Francisca riceverà una visita da Dolores, che non si stancherà di porre alcuni problemi all'umile casa, causando la rabbia della sua padrona di casa, che finirà per metterla al suo posto. Encarnación chiederà aiuto al capitano Huertas per inviare una lettera a suo marito. L'uomo accetterà, ma non sa se ci riuscirà e gli consiglierà di mediare con Don Filiberto che avrà più accesso al cappellano della prigione, ma Encarnación temerà che sua figlia e il sacerdote si scontreranno per le loro differenze politiche.

Infine, Matías visiterà Alicia e annuncierà di aver ricevuto una visita da persone potenti per ricordargli che l'offerta di liberare Urrutia avverrà, purché lei rinunci alle elezioni politiche.