L’emergenza coronavirus ha gettato nel panico tutti gli italiani che, nel giro di pochi giorni, si sono ritrovati a dover cambiare completamente le loro abitudini quotidiane. L’incubo del contagio non si diffonde solamente tra la gente ma anche negli studi televisivi. Sono già tante le trasmissioni che, per evitare eventuali contagi tra le maestranze, hanno deciso di sospendere per il momento la messa in onda. Tra le ultime ricordiamo la chiusura di Domenica In di Mara Venier e Verissimo di Silvia Toffanin.

Gli unici programmi che continuano regolarmente ad essere trasmessi, oltre quelli di informazione, sono Amici di Maria De Filippi e il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini (anche UeD dovrebbe infatti presto chiudere i battenti). Il coronavirus ha creato ad Alfonso non pochi problemi: lo studio di Cinecittà è stato chiuso e la puntata viene condotta in diretta da Cologno Monzese. Il rischio del contagio tra tutti quelli che lavorano dietro le quinte del reality di Canale 5 è molto alto, tanto che ai piani alti di Mediaset (stando almeno alle ultime indiscrezioni) si è addirittura arrivati a pensare ad una chiusura anticipata del programma, la cui finale, almeno fino ad oggi, è fissata per lunedì 27 aprile.

Il GF VIP si accorcia di tre settimane?

A riportare l’indiscrezione è TvBlog: ‘Mediaset starebbe pensando di anticipare la chiusura del Grande Fratello VIP a mercoledì 8 aprile, la decisione finale verrà presa dopo la puntata di mercoledì prossimo’, si legge sul sito del blog televisivo. Ricordiamo che, a seguito del successo sia auditel che social ottenuto da questa edizione, Mediaset aveva deciso di prolungare il programma fino al 27 aprile ma, in quelle circostanze, non si era ovviamente tenuto conto del coronavirus, la cui epidemia è scoppiata più avanti.

Per i vip reclusi a Cinecittà resterebbero dunque solamente 25 giorni per convincere il pubblico di meritarsi l’ambito premio di 100.000 euro e la ‘corona’ di quarto vip vincitore.

I concorrenti spaventati dalla tosse di Valeria Marini

In casa, dopo che Alfonso Signorini ha comunicato i dati ufficiali dell’emergenza, la tensione è alle stelle. Anche un minimo colpo di tosse è in grado di scatenare il panico e il timore tra i concorrenti.

Valeria Marini, negli ultimi giorni, ha accusato stanchezza e soprattutto una forte tosse tanto che i ragazzi hanno temuto che la showgirl avesse potuto contrarre il coronavirus qualche giorno prima di entrare nella casa del GF VIP a Milano. È stata la stessa concorrente a tranquillizzare tutti gli altri e in particolare Fabio Testi, dicendo di aver fatto il tampone prima del suo ingresso ed evidenziando come fosse risultato negativo. Lo sconforto predomina è invece pienamente insito in Teresanna Pugliese e nel calciatore Sossio Aruta che, più volte, si sono chiesti che senso abbia continuare questa esperienza nella casa con una situazione molto critica e delicata in Italia.

I concorrenti parlano di chiusura anticipata del reality

I ragazzi in casa da vari giorni stanno ipotizzando la chiusura anticipata del reality. Ad avvalorare questa ipotesi, dopo l’articolo di Tvblog, anche i discorsi che nel pomeriggio di ieri hanno fatto tra di loro i vip. Molti di loro hanno sostenuto come gli stessi autori stiano pensando concretamente ad una chiusura anticipata del programma. In particolare Sossio, Patrick e Andrea Denver hanno avanzato l'ipotesi di una finale tra 1 o 2 puntate. Poco dopo le perplessità dei ragazzi, è arrivato il famoso comunicato di Signorini. Alfonso attraverso un video messaggio registrato ha aggiornato i ragazzi su quello che sta accadendo fuori dalla loro ‘isola felice’ evidenziando comunque come tutti insieme se ne potrà uscire.