Continuano anche nel pomeriggio del 17 marzo le vicende di casa Forrester e che terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan di Beautiful. La tragica e improvvisa morte di Caroline avrà turbato non solo Thomas e il piccolo Douglas ma anche le famiglie Forrester e Spencer. Bill sembrerà non capacitarsi della scomparsa della nipote e anche Ridge ne sarà particolarmente turbato. Intanto dopo il suo ritorno a Los Angeles con il figlioletto, Thomas sarà molto preoccupato per quest'ultimo, che si ritroverà a dover affrontare la vita senza la presenza della sua adorata mamma.

Beautiful, Thomas in ansia per Douglas dopo la morte di Caroline

Un grave lutto ha sconvolto le vite dei protagonisti di Beautiful nelle ultime puntate. La morte improvvisa di Caroline, avvenuta per quanto si sa, a causa di un embolo, avrà sconvolto sia i Forrester che gli Spencer. In particolare, i telespettatori vedranno come Katie cercherà di stare vicino a Bill in questo delicato momento, mentre tutti cercheranno un modo per aiutare Douglas e Thomas ritornati a vivere a Los Angeles. Il piccolo sentirà particolarmente la mancanza della mamma e Thomas sarà molto preoccupato per lui.

Il giovane Forrester infatti, non saprà come aiutare Douglas a superare la tragedia appena avvenuta e sarà preoccupato per il suo futuro.

Anticipazioni Beautiful del 17 marzo: Douglas sente la mancanza della madre Caroline

Il clima in casa Forrerster e non solo, sarà particolarmente triste dopo il lutto che ha colpito Thomas e il piccolo Douglas. I due infatti saranno affranti dal dolore e, nonostante tutti i familiari cercheranno un modo per supportarli, non sarà facile per loro superare il lutto.

In particolare il fratello di Steffy sarà in ansia per il figlioletto, consapevole del fatto che Douglas dovrà convivere per il resto della vita con la mancanza della madre. Nel nuovo episodio di Beautiful, oltre alla grande preoccupazione di Thomas, i fan vedranno anche l'incontro, dopo tanto tempo, del fratello di Steffy con la sua vecchia fiamma Sally Spectra. Il Forrester ancora non sarà a conoscenza del fatto che la sua ex si sia rifatta una vita con Wyatt e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà come Thomas reagirà alla novità e soprattutto come proseguirà la sua vita dopo la morte di Caroline.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda legata a Thomas e al piccolo Douglas, si ricorda che la soap tv americana Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.