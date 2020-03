Il Grande Fratello Vip sta volgendo al termine e, a poche settimane dalla finale, continuano a tenere banco le discussioni tra i concorrenti rimasti in Casa. Dopo l'eliminazione di Fernanda e Sara, l'attenzione si è spostata sul rapporto tra Antonio Zequila e Sossio Aruta. Da diversi giorni, i due sembrano in disaccordo soprattutto dopo la lite tra Antonella e Fernanda della scorsa notte. Inoltre, Zequila sembra non aver digerito il fatto che Sossio sia già in finale e non ha perso occasione di riprenderlo in varie occasioni anche per la mancanza di cultura e padronanza dell'italiano.

Seccata la replica di Aruta il quale ha ribattuto dicendo che l'abito non fa il monaco.

Sossio stanco di essere sminuito da Zequila, scontro tra i due al GF Vip

Nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip è andato in scena uno scontro tra Sossio Aruta e Antonio Zequila, dove l'ex di Uomini e donne ha espresso il suo rammarico nei confronti dell'attore campano che credeva essere un amico. Il loro rapporto, da quanto si è intuito, si è rotto quando l'Aruta ha capito che Zequila continuava a sminuirlo, facendogli pesare la sua mancanza di cultura e intelligenza.

In effetti, l'impressione di Sossio ha trovato conferma anche nelle parole di Alfonso Signorini il quale, dallo studio, si è rivolto ad Antonio dicendogli che effettivamente anche il pubblico da casa ha notato come lui voglia mettersi in cattedra.

Sossio Aruta furioso con Antonio al GF Vip: 'Meglio slippino che Er mutanda'

Mentre Sossio Aruta ha trovato l'appoggio anche del conduttore del GF Vip, Zequila ha cercato di difendersi dalle accuse, dicendo di non aver mai pronunciato frasi offensive verso il suo compagno di viaggio e di non sentirsi affatto un leader.

Tra i due però, la situazione è andata via via peggiorando, tanto che Sossio è andato su tutte le furie esclamando: 'Proprio tu parli? Te l'ho sempre detto...non è l'abito che fa il monaco e io parlo italiano. Antonio non è stato in silenzio ed ha cercato di pungerlo nuovamente, criticando il fatto che Sossio si mostri sempre con lo slippino. L'ennesima provocazione ha letteralmente fatto sbottare l'Aruta che ha esclamato: 'Meglio slippino che Er mutanda'.

Zequila si scontra anche con Patrick nella diretta del GF Vip

Una lite dai toni accesi, che a stento Alfonso Signorini è riuscito a placare, ma non è stata l'unica polemica che ha visto protagonista l'attore campano. Zequila infatti, ha avuto un battibecco anche con Patrick sul finire della puntata, reo di averlo trascinato al televoto. Zequila lo ha definito un abile giocatore e una persona falsa, giudizio rispedito al mittente da Ray Pugliese che, a sua volta, ha voluto far notare al suo 'rivale' come sia diventato altezzoso e superbo in queste ultime settimane. Giudizio condiviso anche da Andrea Denver.