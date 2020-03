Era da molto tempo che giravano delle voci sulla fine della storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, ultimamente i fans avevano notato un cambiamento nel comportamento del cantante: sembrava mancare di energia e di determinazione. Inoltre era stato impossibile non notare che Anna Tatangelo, sempre molto attiva sui social e con un profilo Instagram di 1,2milioni di follower, non avesse fatto alcun augurio a Gigi per la sua partecipazione a Sanremo. Questo aveva insospettito subito gli amanti della coppia in quanto era apparso molto insolito.

Per togliere qualsiasi dubbio, i due hanno deciso di annunciare la rottura sui social e hanno chiesto di lasciargli vivere questo delicato momento senza eccessive pressioni.

Come è nato l'amore tra una delle coppie più seguita in Italia

Il primo incontro tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo avviene all'inizio del 2000 in occasione del loro primo duetto insieme: Un nuovo bacio. Negli anni successivi i due cantanti sembrano molto vicini e la loro relazione verrà dichiarata, ufficialmente, nel 2006. Nel giro di poco tempo i due diventano una delle coppie più famosa e amata in Italia, i fans impazziscono per la loro relazione e iniziano a seguirne, appassionatamente, tutti gli sviluppi.

Nel 2010 il loro amore porterà anche alla nascita di un bambino che verrà chiamato Andrea.

La prima crisi di coppia nel 2017: Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo decidono di prendersi una pausa

La loro relazione è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, però, ha veramente iniziato a vacillare quando, nel 2017, i due hanno annunciato di essere in crisi e di aver deciso di prendersi una pausa l'uno dall'altra.

Molti fans avevano pensato che il motivo di quella separazione fosse legata al matrimonio non celebrato e al desiderio di uno dei due di avere un altro bambino. La coppia si era impegnata al massimo per cercare di riportare il sereno nella loro relazione e per un po' era sembrato che il tentativo avesse avuto successo, ma l'annuncio di questa rottura ha mostrato che le cose non stavano così.

I due cantanti annunciano la fine della loro relazione sui social

I due cantanti hanno deciso di utilizzare Instagram, noto social network, per annunciare la fine della loro storia d'amore.

Anna Tatangelo ha esordito con queste parole "Gigi e io non stiamo più insieme da un po'. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti". Scrive anche che le loro strade non si separeranno mai del tutto grazie alla presenza del loro bambino. Infine chiede di rispettare la loro privacy in questo momento tanto delicato e doloroso.

Gigi D'Alessio usa delle parole molto simili "Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti".

È evidente dalle dichiarazioni fatte dai due cantanti che hanno impegnato ogni loro energia nel tentativo di ricostruire qualcosa che per loro era importante, ma le cose non sono andate bene e sono stati costretti a prendere questa decisione sofferta

I fans non si danno pace per la notizia, in molti sperano ancora che le cose possano sistemarsi e che, prima o poi, i due riescano a tornare insieme serenamente.