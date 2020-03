Oggi, giovedì 5 marzo, andrà in onda la finale di Masterchef 9, il cooking show più famoso in Italia. Nell'ultima puntata, a contendersi il titolo di vincitore dell'edizione numero 9 di MasterChef, saranno quattro concorrenti: Marisa, Maria Teresa, Davide e Antonio. La finale di questa sera sarà trasmessa in diretta su Sky Uno, il canale generalista della pay tv satellitare Sky. In alternativa, i clienti abbonati avranno l'opportunità di seguire l'ultima puntata in streaming grazie alla piattaforma SkyGo, ma anche tramite Now TV, dopo aver attivato il pass Intrattenimento e Serie TV.

Tutti coloro che non riusciranno a vedere la finale di MasterChef 9 in diretta, potranno comunque fare affidamento sulla replica in programma su Sky Uno a partire da domani, venerdì 6 marzo, o sul caricamento del video della puntata online su Sky Go e Now TV.

Su Sky Uno la replica disponibile dal 5 al 9 marzo

Nello specifico, la replica della dodicesima e ultima puntata di MasterChef 9 sarà trasmessa su Sky Uno nei seguenti giorni e orari:

venerdì 6 marzo: ore 13:35

sabato 7 marzo: ore 00.10, 13:25, 21:15

domenica 8 marzo: ore 01:45, 08:00, 15:45,

lunedì 9 marzo: ore 00:10, 13:35, 22:25

Oltre che su Sky Uno, la replica di MasterChef sarà visibile anche sul canale Sky Uno +1, dove i contenuti vengono trasmessi 60 minuti dopo rispetto alla programmazione di Sky Uno.

Replica anche in streaming su SkyGo e Now TV

Gli abbonati Sky possono avere accesso alla replica dell'ultima puntata di MasterChef 9 del 5 marzo usufruendo del servizio di streaming on demand SkyGo gratuito per chi ha sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare inglese. Invece, chi non dispone di un abbonamento a Sky, può comunque guardare la replica grazie alla piattaforma in streaming Now TV, che trasmette i contenuti Sky.

Per avere accesso a tutte le puntate (inclusa la finale di stasera) della nona stagione di MasterChef, è necessario acquistare il pass Serie TV e Intrattenimento, il cui costo è di 9,99 euro al mese. Una volta attivato, sarà sufficiente scegliere la sezione Intrattenimento e selezionare il riquadro relativo al noto cooking show di Sky condotto da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

La finale di stasera: dalla Mystery Box ai menù degustazione

Marisa, Maria Teresa, Davide e Antonio sono i quattro finalisti di MasterChef 9. Due di loro saranno eliminati nella prima fase, che avrà inizio con la Mistery Box. Si proseguirà poi con l'Invention Test. Nel corso della prova Invention Test, secondo le anticipazioni fornite dal sito ufficiale Sky TG24, i finalisti dovranno replicare i piatti di Paolo Casagrande, chef stellato del ristorante Lasarte situato nella città di Barcellona. Gli ultimi due concorrenti rimasti si contenderanno il titolo di vincitore della nona edizione proponendo ai tre giudici i propri menù degustazione.