È ufficiale: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. La loro relazione, dopo una serie di alti e bassi è arrivata al capolinea. Dopo un susseguirsi di voci circa una loro ipotetica crisi, è arrivata la conferma ufficiale. Sono stati gli stessi cantanti ad annunciare sui propri profili Instagram, di aver “messo un freno” alla loro storia d’amore. Senza usare mezzi termini, i due cantanti hanno esordito nel loro messaggio così: "Non stiamo più insieme da un diverso tempo”. La notizia non è stata presa benissimo dai fan della coppia.

Gigi ed Anna avevano già avuto in passato dei momenti di crisi che però erano riusciti a superare. Questa volta invece pare le cose siano andate a finire diversamente.

Anna e Gigi chiedono riservatezza per il figlio

Per comunicare la fine del loro amore la Tatangelo e D'Alessio hanno deciso di pubblicare un messaggio congiunto sui rispettivi profili social: “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”. Gigi ed Anna si dividono dopo tanti anni; entrambi, però, si sono detti sicuri che cammineranno sempre l'uno accanto all'altro, per amore di loro figlio Andrea.

Anna e Gigi, in questo momento così delicato, hanno un unico desiderio: sperano che venga rispettata la loro privacy, proprio per rispetto del piccolo Andrea. I due cantanti non si vedeveano insieme in giro ormai da diversi mesi. Per questo motivo, più volte si era così vociferato che tra la mora 33enne ed il famoso cantante napoletano 53enne, le cose non stessero andando nel verso giusto. Va infatti ricordato che già nel 2017 i due cantanti vissero un periodo di crisi coniugale piuttosto complicato.

Si trattò di una divisione momentanea, che durò un paio di mesi, ed infatti molto presto la coppia ritornò a farsi vedere insieme più felice ed innamorata di prima.

Tatangelo e D’Alessio erano fidanzati dal 2006

Quello tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stato un amore molto lungo e tormentato, culminato nel 2010 con la nascita del figlio Andrea (che quest'anno compirà 10 anni). I due cantanti erano molto innamorati, incurante delle numerose critiche quando venne ufficializzato nel 2006.

Oggi però, questo grande amore è terminato. La Tatangelo ha, infatti, lasciato la villa dove viveva con il cantante partenopeo e si è trasferita nella propria abitazione privata che si trova a Roma. È in questa casa, circondata dall’amore di amici e parenti, che la Tatangelo spera di ritrovare la propria serenità. Per superare questo momento difficile, la cantante originaria di Sora (Frosinone) punterà molto anche sul lavoro: prossimamente infatti uscirà il suo nuovo album.