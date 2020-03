Sono tante le proposte televisive per la serata di mercoledì 25 marzo per chi sceglie di passarla davanti al piccolo schermo. In particolare Rai 1, in prima visione, manda in onda Ricchi di Fantasia, film che ruota attorno alle vicende di Sergio e Sabrina, interpretati da Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Canale 5 risponde con una nuova puntata in diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Sulla terza rete, appuntamento cult per gli appassionati del genere con Chi l'ha visto? e Federica Sciarelli.

La proposta Rai da Ricchi di Fantasia a 'Chi l'ha visto?'

Su Rai 1 mercoledì 25 marzo dalle 21.25 in prima visione tv il film Ricchi di Fantasia per la regia di Francesco Miccichè con protagonisti Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Su Rai 2 alle 21.20 c'è la miniserie Maltese, il romanzo del commissario, una serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli. Su Rai 3 alle 21.20 storico appuntamento con Chi l'ha visto? e Federica Sciarelli, una trasmissione cult della terza rete. Su Rai 4 alle 21.20, il film Il Regno.

Su Rai 5 alle 20.30 documentario Città Segrete, si parlerà di Amsterdam. Su Raimovie alle 21.10 c'è il film Joy. Su Rai Premium ancora cinema: alle 21.20 è in programma Katie Fforde, Un desiderio di Vigilia.

Mediaset risponde con il Grande Fratello Vip e Fuori dal coro con Mario Giordano

Su Canale 5 mercoledì 25 marzo alle 21.20 torna l'appuntamento con Alfonso Signorini e le vicende del Grande Fratello VIP 2020.

Su Rete 4 alle 21.25 Mario Giordano conduce Fuori dal coro, approfondimento politico e sulla situazione legata all'attuale emergenza sanitaria. Su Italia 1 alle 21.25 andrà in onda il film John Wick. Su Italia 2 alle 21.20, film Lupin III, La lacrima della Dea. Su Cine 34 alle 21.10 c'è il film La morte cammina con i tacchi alti. Azione dalle 21 su Iris con Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, mentre invece La 5 dalle 21.10 manda in onda il film The 7.39.

Alle 21.10 su Top Crime ci sarà Forever, stagione 1 episodio 21, Quella sera. Mediaset Extra sarà sempre in collegamento diretto con la casa del Grande Fratello Vip. Su 20 alle 21.05 in prima visione c'è il telefilm Lucifer, stagione 3, episodio 17, Un concerto col botto. Su Focus alle 21.15 il documentario I misteri di Saqquara. Su Giallo alle 21.10 in programma un nuovo appuntamento con l'Ispettore Barnaby.

Su La7 spazio ai documentari di Atlantide

Su La7 dalle 21.15 spazio al documentario con Atlantide. La7d dalle 21.30 manda in onda il film The Mexican, Amore senza sicura. Su Tv8 alle 21.30 serata all'insegna della cucina con Antonino Chef Academy.

Nove alle 21.25 propone il film I pinguini di Mister Popper. Su Paramount alle 21.10 telefilm Il Giovane Ispettore Morse, stagione 2, episodio 3.