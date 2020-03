In questi ultimi giorni, sono un bel po' gli ex protagonisti di Uomini e donne che stanno animando i siti di Gossip con i loro comportamenti: soprattutto con i contenuti che pubblicano sui social network, alcuni storici volti del dating-show catturano l'attenzione di curiosi e appassionati di cronaca rosa. Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, per esempio, stanno facendo discutere per un presunto scambio di dediche musicali; Giulia De Lellis e Andrea Damante, invece, regalano ogni giorno qualche indizio a favore dell'ipotesi che stiano condividendo questo periodo di quarantena.

I 'Damellis' starebbero tornando: il gossip sugli ex di Uomini e Donne

Sono giorni che in rete non si parla d'altro che del presunto ritorno di fiamma in corso tra due amatissimi ex di Uomini e Donne: Giulia De Lellis e Andrea Damante. Da quando l'influencer ha confermato la fine della relazione col pilota Iannone, si rincorrono i rumors sul suo attuale rapporto con il dj siciliano, con quale ha avuto un lungo tira e molla fino all'estate scorsa.

Da quando l'Italia è in quarantena per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus, poi, sono tanti gli indizi che i più attenti fan sostengono di aver colto a favore della loro tesi: i "Damellis" starebbero trascorrendo questo periodo a casa insieme, per la precisione dell'abitazione di Pomezia che la ragazza ha da poco affittato dopo aver lasciato Lugano.

C'è chi sostiene di aver sentito la voce dell'ex tronista in alcune Stories della romana, chi è certo di aver visto la sua immagine riflessa in uno specchio, e chi addirittura afferma di essersi imbattuto nella coppia in un negozio di elettronica.

Nelle ultime ore, inoltre, Giulia potrebbe aver regalato un altro piccolo spoiler sul chiacchierato ma ancora non confermato riavvicinamento con il "Dama".

In una foto che ha pubblicato nelle sue IG Stories ieri, 23 marzo, la De Lellis indossava una felpa rossa che secondo tanti (tra i quali la blogger Deianira Marzano) è la stessa che Andrea ha sfoggiato di recente in un suo post.

A far aumentare i sospetti su questa teoria, è il fatto che la giovane ha rimosso lo scatto incriminato quando sul web ha cominciato a circolare l'ipotesi che avesse addosso un indumento appartenente al suo ex.

Segnali di pace tra due amati ex di Uomini e Donne

Altri due storici protagonisti di Uomini e Donne che starebbero tentando di ricucire il loro rapporto, si dice siano Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini.

Alcune ore fa, infatti, l'ex tronista ha fatto una diretta Instagram nella quale ha portato all'attenzione dei suoi fan una canzone che in questo periodo gli sta facendo molta compagnia.

"L'ho ascoltata oggi, si intitola I Fiori di Chernobyl. È bellissima, me l'hanno dedicata", ha fatto sapere il napoletano.

La cosa particolare che hanno notato i più attenti, però, è che il medesimo brano è stato condiviso nelle IG Stories dalla bella influencer che ha anche commentato: "Dopo la tempesta uscirà il sole".

Intrighi e tradimenti dopo l'amore nato a Uomini e Donne

Le storie tra Giulia e Andrea, Oscar ed Eleonora sono iniziate praticamente in contemporanea: lo stesso giorno di quasi quattro anni fa, infatti, i tronisti di Uomini e Donne hanno scelto le loro corteggiatrici del cuore. L'amore tra la De Lellis e Damante ha subito un primo stop nella primavera del 2018, quando lei ha scoperto di essere stata ripetutamente tradita. Dopo vari tentativi di riavvicinamento, i due si sono lasciati definitivamente l'estate scorsa, salvo poi riaccendere le speranze dei fan in queste settimane con un ipotetico ed ennesimo ritorno di fiamma.

Branzani e la Rocchini sono stati insieme per più di tre anni: a settembre scorso, però, tutti i siti di gossip hanno riportato la notizia del tradimento che la toscana avrebbe fatto sia al fidanzato che alla sorella di quest'ultimo, frequentando di nascosto l'ex di lei Nunzio.