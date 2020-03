Quello che fino a poche ore fa era soltanto un rumors, ora trova conferma nelle foto che "Chi" pubblica in anteprima: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. La pagina Instagram del settimanale di Gossip, infatti, anticipa un paio di scatti che i paparazzi sono riusciti a rubare alla ritrovata coppia sotto l'abitazione dove stanno condividendo la quarantena: i "Damellis" sono a Pomezia con la famiglia dell'influencer da circa tre settimane.

'Chi' conferma il ritorno tra Giulia De Lellis e Damante

Dopo i tanti indizi che i fan più attenti hanno raccolto sui social network nelle ultime settimane (ombre simili nelle Stories, voci che si sentivano in sottofondo e felpe che apparivano addosso ad entrambi), finalmente sono arrivate le prove fotografiche del riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Domani, mercoledì 1 aprile, il settimanale "Chi" pubblicherà le foto che i paparazzi sono riusciti a scattare alla ritrovata coppia in uno dei pochi momenti in cui hanno messo piede fuori casa.

Come sospettavano tanti, il dj si trova a Pomezia con l'influencer e alcuni parenti di lei (la madre, il fratello e una cara amica) da qualche settimana, ovvero da quando è iniziato il periodo di quarantena in tutta Italia.

La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, però, è riuscita a beccare i piccioncini al ritorno dalla spesa: l'ex tronista di Uomini e donne e la sua dolce metà, sono stati paparazzati mentre scaricavano dall'auto buste piene di cibo e casse d'acqua.

Ennesimo riavvicinamento tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Nelle due foto che la pagina Instagram di "Chi" ha pubblicato pochi minuti fa in anteprima, si vedono Giulia e Andrea con i volti seri e per nulla contenti della presenza dei paparazzi. La De Lellis in particolare, infatti, nei giorni scorsi ha provato in tutti i modi a spegnere i gossip sulla sua vita sentimentale rilasciando dichiarazioni contrastanti e confuse sull'ex Damante (in una diretta social l'ha pure salutato da lontano, quando in realtà era sotto il suo stesso tetto).

I fan della coppia nata a Uomini e Donne qualche anno fa, dunque, ora possono gioire ufficialmente: a quasi un anno dal loro ultimo tentativo di stare insieme, i "Damellis" hanno deciso di riprovarci per l'ennesima volta (dalla prima rottura, avvenuta nella primavera del 2018, i ragazzi si sono resi protagonisti di un lungo ed interminabile tira e molla), approfittando della quarantena che gli italiani stanno affrontando dall'inizio di marzo per arginare l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

Deianira Marzano lancia nuovo gossip su Giulia De Lellis

Prima che in rete cominciasse ad impazzare il servizio di "Chi" dedicato al ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante (le foto che il settimanale pubblicherà domani, sono state scattate a Pomezia, fuori dalla casa dove l'influencer vive da quando ha rotto con Iannone), c'era un altro interessante rumors che circolava su questa coppia.

La blogger Deianira Marzano, da sempre molto informata su tutto quello che riguarda i personaggi famosi più in vista, ha usato Instagram per far sapere di aver avuto una conversazione social con alcuni amici dei "Damellis", che le avrebbero detto che è vero che i due ora sono insieme ma non c'è ancora nulla di ufficiale.

La napoletana, inoltre, ha lanciato una velata frecciatina al pilota di Moto GP che è stato al fianco della 24enne fino a poco più di un mese fa: sul web, infatti, si vocifera con insistenza che Iannone avrebbe tradito Giulia, per questo il loro rapporto sarebbe finito improvvisamente a febbraio scorso.