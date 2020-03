Prosegue su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto, che tutti i giorni continua ad appassionare una fetta sempre più elevata di spettatori. Anche nella settimana che va dal 6 all'11 aprile 2020 non mancheranno le novità e i colpi di scena: Maria, per esempio, preparerà nei dettagli sua la partenza per Cuba dove si ricongiungerà di nuovo con il suo amato Gonzalo che non vede ormai da svariato tempo. Prima, però, sarà protagonista di un durissimo scontro con Fernando Mesia.

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto 6-11 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto fino al prossimo 11 aprile 2020 rivelano che il tenente Cepeda deciderà di confessare a Carmelo quello che di lì a poco sarebbe accaduto a Puente Viejo. Il piccolo paesino sta per essere completamente sommerso dalle acque e così Carmleo, con l'aiuto di Severo, proverà a difenderla in tutti i modi e ad evitare il peggio per lui e per tutti gli abitanti.

Intanto Gracia deciderà di restare in paese al fianco di Hipolito e della loro bambina: la donna rinuncerà così alla proposta vantaggiosa che le era stata fatta da sua cugina, la quale le aveva chiesto di andare con lei in giro sul territorio spagnolo a ballare il flamenco.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 6 aprile su Canale 5 rivelano che Garcia Morales, poco prima di morire dopo la bomba che è stata fatta esplodere da Fernando, chiederà ai suoi uomini di non procedere più con la sommersione della città.

Carmelo, però, non essendo a conoscenza della nuova decisione presa da Morales prima di emettere il suo ultimo respiro, darà ordine ai cittadini di Puente Viejo di abbandonare definitivamente le loro abitazioni, così da non correre rischi nel momento in cui tutte le abitazioni saranno sommerse dall'acqua.

Un durissimo colpo soprattutto per Francisca: la temuta signora di Puente Viejo si lascerà andare ad un momento di riflessione e di ricordi e non riuscirà ad accettare l'idea di dover abbandonare definitivamente la sua villa, che di lì a poco dovrebbe essere distrutta.

E poi ancora le anticipazioni de Il Segreto rivelano che per Maria arriverà il momento di abbandonare definitivamente il paese spagnolo così da poter tornare di nuovo a Cuba, dove si ricongiungerà con Gonazalo, i suoi amati bambini e anche i suoi genitori Emilia e Alfonso.

Quando Fernando appiccherà il fuoco sul paese, Maria deciderà di affrontarlo: sarà in quella circostanza che si renderà conto del fatto che il Mesia vuole ucciderla perché sa che non sarà mai sua. Ma fortunatamente Maria avrà con se un' arma da fuoco e sarà lei per prima a mettere fine alla vita di Fernando, uccidendolo.