Beautiful continua sempre a sorprendere e a tenere incollati milioni di telespettatori davanti alla televisione. La soap opera americana è sempre ricca di colpi di scena che possano incuriosire i propri estimatori. I fan di Beautiful stavolta saranno di fronte ad una messa in scena da parte di Sally Spectra, la donna accuserà una finta malattia mortale per raggiungere alcuni suoi deprecabili scopi. L'obiettivo sarà quello di riconquistare Wyatt Spencer e tenterà di raggiungerlo usando gli stessi 'giochetti' che Bill Spencer usò nei suoi confronti.

La finta malattia di Sally Spectra

Sally Spectra tenterà di inscenare una finta malattia terminale per fare di nuovo breccia nel cuore dell'amato Wyatt Spencer, sono tanti però gli interrogativi pendenti sulla storia che sta appassionando milioni di fan. La donna aveva mostrato in alcune riprese improvvisi malori e la diagnosi sulla presunta malattia è stata effettuata da un medico diverso rispetto a quello abituale. Sarà fondamentale e importante il ruolo che svolgerà la dottoressa Penny Escobar, la donna sarà fondamentale per la riuscita del piano di Sally.

Penny ha sempre desiderato entrare nel mondo della moda e meno di intraprendere una carriera nella medicina, sarà questa la chiave con cui la Spectra otterrà i servigi della Escobar. In cambio della sua complicità Penny otterrà l'ingresso nella Forrester Creations.

Il pentimento di Penny Escobar

Sally Spectra sembrerebbe però non aver fatto i conti con le crisi di coscenza che affligeranno Penny Escobar.

La dottoressa infatti confesserà alla Spectra di non voler più essere coinvolta in questo piano diabolico o comunque di voler concludere nel più breve tempo possibile la sceneggiata. La Escobar suggerirà a Sally di inscenare una finta guarigione o di comunicare a tutti che la diagnosi è risultata sbagliata. Pur avendo riconquistato Wyatt, la Spectra non si riterrà soddisfatta sicurà del fatto che il ragazzo possa tornare da Flo se la verità sarà svelata.

Sally si servirà di Katie Logan che in buona fede rivelerà a tutti la malattia della donna, questa raggiungerà così il suo intento di far arrivare a tutti la voce del suo fantomatico stato di salute. Nonostante la complicità di Penny Escobar e la collaborazione involontaria di Katie Logan, Sally non terrà in considerazione un aspetto determinante che potrebbe decretare il fallimento del suo machiavellico piano. Flo inizierà infatti ad insospettirsi per alcuni atteggiamenti della Spectra che non la convinceranno minimamente, i fan di Beautiful attenderanno di sapere se la Fulton riuscirà in breve tempo a scoprire tutta la verità.