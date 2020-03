Anna Tedesco è uno dei volti più amati e conosciuti di Uomini e Donne trono over, la bionda nativa di Gubbio ha voluto dire la sua sull'attuale edizione del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto attraverso un'intervista in esclusiva a Blasting News, scopriamo cosa ci ha rivelato, cosa pensa della trasmissione, dei concorrenti e del suo amico Sossio. Sull'ex calciatore ha affermato: "Tifo per lui", su Valeria Marini ha invece sentenziato: "Il suo ingresso nella casa non l'ho capito". Ha mostrato anche apprezzamento per Patrick: "E' uno di noi".

L'intervista a Anna Tedesco, uno dei personaggi più noti di Uomini e Donne

Ciao Anna come stai e come va la tua avventura a 'Uomini e donne'?

Come sto? Come milioni di italiani segregati in casa (giustamente) per sconfiggere questo maledetto virus, ma con la speranza sempre nel cuore che ce la faremo tutti insieme.

Cosa ne pensi dell'interruzione delle riprese del programma?

La decisione di interrompere il programma (Uomini e Donne) la trovo una cosa responsabile e giusta, per tutelare la salute di tutti e dare l'esempio, visto che è seguito da milioni di persone e far passare il messaggio che anche #noistiamoacasa.

Passiamo ora a parlare del Grande Fratello Vip, come giudichi questa quarta edizione del reality show?

Cosa penso del GF Vip? Bella domanda, in questo momento drammatico del Paese ho visto sinceramente troppe discussioni, aggressioni verbali pesanti per motivi, secondo me, futili. Non me l'aspettavo da personaggi televisivi così popolari, che dovrebbero dare esempio di civiltà ed educazione, invece hanno dato il peggio di loro e questo mi è dispiaciuto moltissimo.

Vorrei un tuo parere sulla conduzione di Alfonso Signorini, che è stato spesso criticato, soprattutto sui social, e accusato di privilegiare alcuni personaggi.

La conduzione di Alfonso Signorini non mi dispiace, lo trovo un uomo intelligente e senza peli sulla lingua, forse per questo viene giudicato e non perchè favoreggia qualcuno, inoltre siamo noi a decretare il vincitore. Penso anche che siamo abituati a reality condotti da donne e questo cambio ha scombussolato il pubblico.

Certo potrebbe risultare più bello vedere il fascino femminile, piuttosto che un uomo, però questo cambio ci voleva, abbiamo voluto la parità dei sessi? Ecco questo è un bell'esempio.

Sono curioso di sapere il tuo pensiero su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, che ne pensi ad esempio di Valeria Marini, appena uscita dalla casa?

Ho già anticipato cosa penso dei concorrenti, a parte alcuni di loro che mi stanno piacendo per l'esempio che danno di intelligenza e garbo nel rispondere alle provocazioni, senza scendere nella maleducazione. Valeria Marini? Il suo ingresso nella casa non l'ho sinceramente capito, l'avevamo già vista e rivista, entrare, uscire ecc.., che bisogna c'era di farla rientrare?

Potevano dare la possibilità a qualcun'altro di vivere l'avventura e a noi di scoprire nuovi vip. Troppo personaggio stellare.

Come reputi la figura di Antonio Zequila all'interno del reality show?

Antonio Zequila inizialmente lo trovavo spocchioso e narcisista, poi mi sono ricreduta, ho visto un uomo pieno di fragilità, ironico e profondo, non me l'aspettavo, è stata una bella scoperta, in particolare ieri sera mi è piaciuto come ha aperto il suo cuore a tutti noi, bravo.

Pensi che Antonella Elia si sia rivelata una persona autentica?

Antonella Elia è una persona vera, senza filtri, ma amplifica tutto, sa che facendo così è sempre nell'occhio del ciclone, insomma vera ma furba.

Uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico è sicuramente Patrick, che ne pensi di lui?

Patrik già mi piaceva nell'altro GF, specialmente la sua ironia e il suo modo di essere leggero. Appena entrato ho visto l'indifferenza dei grandi vip nei suoi confronti, si notava che si chiedevano: "Ma chi è questo?". E' stata la dimostrazione che certi vip si sentono superiori, preferisco Patrick, un ragazzo del popolo, insomma uno di noi.

Anna, come giudichi il percorso che sta facendo il tuo amico Sossio all'interno della casa, addirittura primo finalista del reality?

Su Sossio potrei essere di parte, anche perchè lui è un mio amico, abbiamo fatto un percorso insieme a Uomini e Donne, conosco la sua vita, conosco il Sossio dolce, umile e altruista che nessuno conosce.

E' entrato forse troppo tardi per farsi conoscere al 100%, lui è vero, dice quello che pensa, anche se a volte va a suo sfavore, sa chiedere scusa se sbaglia e cerca sempre di ricucire i rapporti. Si infiamma, come tutti, se viene pugnalato alle spalle e ieri sera con la Marini ne ha dato dimostrazione. Sono felice che è arrivato in finale, tifo per lui.

Per concludere, chi vorresti vedere in finale del Grande Fratello Vip?

Mi piacerebbe vedere in finale, oltre a Sossio, anche Patrick, Adriana, Paolo e Antonio.

Grazie Anna e in bocca al lupo per tutto.