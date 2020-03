Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati. Dopo le numerose voci di rumors su una crisi della coppia, è arrivata la conferma da parte della diretta interessata. Attraverso il proprio account social, l'influencer di Pomezia ha lasciato intendere che sta vivendo un momento delicato.

In realtà da qualche settimana a questa parte, i pettegolezzi mormoravano di una rottura della coppia. Entrambi i fidanzati erano però intervenuti per smentire le voci sul loro conto. Giulia che da tempo non postava più foto insieme al pilota della MotoGp, era tornata a pubblicare uno scatto con il suo compagno.

Andrea invece, aveva pubblicato sui social una foto in occasione del compleanno di Matilde, ovvero la nipotina della De Lellis.

Giulia interviene su IG

Giulia De Lellis dopo giorni di silenzio ha deciso di tornare a parlare. La bella influencer di Pomezia ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower che l'hanno interrogata sulla fine della storia con Iannone: "Sono tre settimane che non parlo" ha risposto lei. La De Lellis è convinta che i suoi seguaci siano tutte delle persone abbastanza intelligenti da comprendere il momento particolare: "Si dice a buon intenditor poche parole".

Giulia ha precisato che non ha alcuna voglia di doversi giustificare ogni volta in merito alla sua situazione sentimentale. Tuttavia la giovane ha compreso che essendo un personaggio pubblico la gente ha voglia di sapere. Per questo motivo l'ormai ex fidanzata di Andrea Iannone ha chiarito: "Senza che entriamo nel dettaglio, vivo dei momenti abbastanza delicati".

Infine l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha puntualizzato che almeno per il momento preferisce non tornare più sull'argomento.

Andrea Iannone pizzicato con una ragazza

La conferma della rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone non arriva come un fulmine a ciel sereno. Nelle scorse settimane, la rivista di cronaca rosa Spy aveva infatti lanciato delle indiscrezioni sul pilota della MotoGp. Secondo il settimanale, mentre Giulia era impegnata nella Fashion week di Milano, Andrea sarebbe stato pizzicato in un locale con amici e amiche a festeggiare; ma soprattutto lo sportivo avrebbe flirtato a distanza con una ragazza.

Ad aggiungersi alle voci di una presunta crisi, era stato anche il trasferimento della De Lellis a Pomezia. La giovane da qualche settimana ha lasciato la casa di Lugano dove viveva con Andrea per fare ritorno nella sua città natale.

Infine le ultime foto della coppia postate sui social network risalivano allo scorso 15 gennaio, in occasione del compleanno dell'influencer.

Giulia avrebbe perdonato Andrea Damante

Dopo essere ritornata a Roma, la De Lellis sta affrontando il periodo di quarantena insieme alla sua famiglia. Conclusa la love story con Andrea Iannone, sembra essere tornato il sereno con il suo ex fidanzato.

A molti utenti infatti, non è sfuggito un gesto dell'influencer nei confronti di Andrea Damante.

La giovane ha rimosso dal proprio profilo Instagram tutte le foto riguardanti il libro 'Le corna stanno bene su tutto'. Per chi non avesse seguito la vicenda, il primo libro di Giulia De Lellis raccontava dei vari tradimenti subiti proprio dall'ex tronista di Uomini e Donne. A questo punto dopo un gesto così forte da parte dell'influencer romana, molti fan dell'ex coppia si stanno già chiedendo se tra i due giovani vi sia un presunto ritorno di fiamma.