Non ci sarebbe nessuna crisi in corso tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis: è questa la notizia che l'influencer ha dato tramite il suo profilo Instagram dopo aver letto alcuni articoli che sono stati scritti sul suo privato. In risposta alle riviste di Gossip che hanno accostato lei all'ex Damante e il pilota ad una bionda straniera, la romana ha fatto sapere che la sua vita sentimentale procede tranquillamente e che il resto è fuori luogo.

Gli ultimi gossip su Giulia De Lellis e Iannone

Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è esplosa la crisi: lui si sarebbe intrattenuto con una ragazza in un locale di Milano, lei è stata vista scambiarsi sguardi complici con Damante ad una sfilata della Fashion Week", sono questi gli ultimi gossip che sono circolati sull'influencer.

La rivista "Chi" e il sito "Dagospia" hanno concordato nel sostenere che l'idillio tra la giovane e il motociclista stia scricchiolando da quando lui è stato accusato di doping e quindi sospeso dalle competizioni sportive.

Proprio nel giorno in cui sul web ha cominciato ad impazzare la voce sul presunto incontro ravvicinato tra il pilota e Mariana Yushchak al ristorante "La Bullona" di Milano, la 24enne ha deciso di usare i social network per rilasciare una dichiarazione a riguardo.

Il commento di Giulia De Lellis ai rumors di questa settimana

In una Stories che ha pubblicato su Instagram, Giulia De Lellis ha chiarito: "Il motivo della mia assenza è che sto trascorrendo del tempo con la famiglia, apro pochissimo il telefono se non per farvi fare due risate con le mie nipoti".

"Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo", ha aggiunto la romana nel breve sfogo che molti siti di gossip stanno riportando.

Anche se non è scesa nel dettaglio dei gossip che sono circolati sul suo rapporto con Andrea Iannone, l'influencer ci ha tenuto a precisare: "È tutto ok, sono soltanto in relax". Insomma, sarebbe tutte infondate le voci che vorrebbero la bella ex corteggiatrice di Uomini e donne lontana dall'uomo col quale fa coppia fissa dalla scorsa estate, l'unico che è riuscito a farle dimenticare il dolore provato per i tradimenti di Andrea Damante.

Giulia De Lellis serena con Iannone, Andrea Damante tace su Claudia

Se le chiacchiere su Giulia e Iannone sembra si siano placate dopo la smentita di lei sui social network, si fanno sempre più insistenti quelle che vorrebbero Andrea Damante in crisi con la fidanzata. Sono un bel po' di giorni, infatti, che il dj non si fa vedere accanto a Claudia Coppola, la ragazza con la quale ha ufficialmente dimenticato la De Lellis dopo mesi di singletudine.

Dopo aver abituato i suoi tanti followers a foto e video in compagnia della bella compagna, l'ex tronista di Uomini e Donne ha bruscamente smesso di condividere contenuti con lei su Instagram, portando molti a pensare che questa giovane storia d'amore possa essere già in crisi.

Nessuno dei protagonisti di questo gossip si è ancora espresso in merito, ma basta guardare le Stories che stanno pubblicando ultimamente per capire che sono in città diverse d'Italia e soprattutto in compagnia di amici o amiche.