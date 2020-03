Stasera, giovedì 12 marzo, andrà in onda la nona puntata di Don Matteo 12, la fiction televisiva con Terence Hill e Nino Frassica. È il penultimo appuntamento della dodicesima stagione che, come da previsione, ha confermato gli ottimi ascolti delle serie precedenti. In attesa dell'ultima puntata in programma giovedì prossimo, per chi non riuscisse a vedere il nuovo episodio di oggi potrà contare sulla replica disponibile attraverso la piattaforma in streaming Rai Play su computer, smartphone, tablet e Smart TV.

Su Rai Play la replica della nona puntata

La replica della nona e penultima puntata di Don Matteo 12 sarà visibile su Rai Play da stasera, una volta terminata la messa in onda su Rai 1. Il video dell'episodio intitolato "Non desiderare la donna d'altri" resterà nella piattaforma streaming anche nel corso dei prossimi mesi, andando ad arricchire così la collezione dei contenuti presenti all'interno del servizio gratuito offerto dalla televisione di Stato. Oltre alla nona puntata di oggi, su Rai Play è possibile vedere anche le repliche degli altri episodi della dodicesima stagione trasmessi nelle precedenti settimane.

Non solo, perché tra i video caricati sulla piattaforma digitale ci sono anche gli episodi delle stagioni passate.

Rai Play è un servizio gratuito disponibile sia come sito web per computer che come app per i dispositivi mobili e Smart TV. L'applicazione per smartphone e tablet è compatibile con il sistema operativo Android e con iOS (dunque anche su iPhone e iPad). Per poter vedere la replica dell'episodio di stasera e qualsiasi altro contenuto inerente la fiction Don Matteo occorre inoltre compiere la registrazione al portale.

Si può scegliere di registrarsi con il profilo Facebook o con l'account Google, oppure ancora utilizzando un indirizzo email.

Trama dell'episodio 'Non desiderare la donna d'altri'

La trama della nona puntata del 12 marzo di Don Matteo vede all'inizio protagonista il prete televisivo più famoso d'Italia, autore del salvataggio di una ragazza sul punto di morire dopo un tentato femminicidio. Don Matteo riuscirà ad arrivare in tempo, salvando la giovane dalle fiamme.

Intanto, Nino (il personaggio interpretato da Nino Frassica) non è più in grado di sentire le voci maschili, ma soltanto quelle femminili. Per questo motivo, il maresciallo Cecchini sarà al centro di numerosi fraintendimenti sia con il nuovo pubblico ministero che con il capitano dei carabinieri Anna, oltre al cane Patatino.

Nel frattempo Jordi decide di partecipare a un provino a Roma presso un'importante scuola di ballo, dopo che la sua relazione con Sofia sembra sia arrivata al capolinea. Per sapere cosa succederà tra i due giovani non resta che sintonizzarsi su Rai Uno questa sera al termine di una nuova puntata del game I Soliti Ignoti di Amedeus.

Don Matteo 12 tornerà in onda con la decima e ultima puntata giovedì 19 marzo.