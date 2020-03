In questi giorni estenuanti di quarantena, molti personaggi delle soap si stanno lasciando andare ad interessanti interviste. Tra queste, è spuntata quella fatta a Tommaso Basili, alias Ennio Palazzi del Paradiso delle signore. L'attore ha spiegato come sta impiegando il suo tempo in questi giorni a casa e poi ha raccontato come avrebbe affrontato Ennio tutta questa difficile situazione.

In merito a qualche piccolo spoiler sulle prossime puntate, il protagonista si è semplicemente limitato a dire che Palazzi è un uomo molto determinato, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire dove lo porterà questo suo modo di fare.

Inoltre, l'attore ha anche spiegato di non essere molto in contatto con gli attori del set.

Tommaso Basili e la passione per il giardinaggio

Tommaso Basili del Paradiso delle signore si è lasciato molto andare nel corso di un'intervista. Il protagonista, ovviamente, ha speso qualche parola in merito a tutto quello che l'Italia sta vivendo in queste settimane ed ha detto che forse, sarebbe opportuno non parlarne troppo. Ad ogni modo, ha raccontato di aver riscoperto la passione per il giardinaggio.

Per sua fortuna, vive all'interno di una casa in campagna, per questo motivo, non gli manca certamente la possibilità di trascorrere del tempo all'aria aperta, fuori dalle quattro mura di casa. In questi giorni, quindi, si sta dedicando al giardinaggio e, tra un po' di tempo, scoprirà se le cose fatte fino a questo momento daranno i loro frutti e paleseranno la sua attitudine al pollice verde.

Riferimenti al Paradiso delle signore e ai colleghi

In seguito, l'attore ha spiegato come avrebbe reagito il personaggio di Ennio a tutta questa storia. Basili ha detto che, sicuramente, avrebbe stilato una lista di film da proiettare nei suoi cinema una volta che tutto questo grande caos sarebbe finito. In merito al suo personaggio, inoltre, lo ha dipinto come un possibilista, molto determinato e deciso a perseguire i suoi obiettivi.

Le sue parole, però, sono state alquanto vaghe in merito a possibili spoiler sulle prossime puntate. Per scoprire cosa accadrà non potremo fare altro che guardare la soap opera. Inoltre, l'interprete di Ennio ha anche detto di non essere molto in contatto con i suoi colleghi di lavoro. In questo periodo, infatti, sta preferendo sentire tutte quelle persone che non ha mai avuto tempo di chiamare in passato.

Il messaggio per i fan

Trascorrere così tanto tempo a casa, infatti, gli ha dato anche la possibilità di riscoprire vecchi affetti e di coltivare in modo un po' più stabile e duraturo le sue amicizie.

Infine, il protagonista dell'intervista ha voluto concludere con un messaggio molto importante per tutti i suoi fan. L'attore ha ribadito l'importanza di restare uniti e, soprattutto, di restare a casa in un periodo così complesso, solo in questo modo riusciremo a venire fuori da questa situazione.