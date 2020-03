Dopo le voci di rottura sempre più insistenti tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, di cui ha parlato per primo il settimanale Chi, il pilota ha deciso di rompere il silenzio. Durante una diretta Instagram con Max Biaggi, Iannone si è chiesto infatti perché continuasse a ricevere tante domande su Giulia e ha risposto in maniera piccata con quella che ha tutta l'aria di essere una vera e propria frecciatina: 'Ragazzi, Giulia sta scrivendo un altro libro, io non so dove sia'.

Iannone e De Lellis: storia al capolinea?

Da tempo ormai si parla come di un amore giunto al capolinea quello tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due fino a un mese fa sembravano inseparabili e davvero molto innamorati ma poi qualcosa è cambiato. Inizialmente si è parlato di un tradimento da parte del pilota. Contestualmente si è vociferato anche di un riavvicinamento tra l'influencer e l'ex Andrea Damante, il quale da parte sua ha messo la parola fine alla sua storia con Claudia Coppola. Il settimanale Chi ha puntualmente riportato un allontanamento tra i due tale che Giulia avrebbe persino lasciato la casa di Lugano che condivideva con il pilota per prendere in affitto una casa a Pomezia vicino alla sua famiglia.

Qualche giorno fa poi durante una su Story su Instagram Giulia ha chiesto ai suoi fan di usare più delicatezza nelle domande che le vengono poste visto che da tre settimane non è più in compagnia e non risponde in modo diretto sull'argomento Iannone. 'A buon intenditore poche parole', ha tagliato corto l'influencer. E' chiaro che le voci di Gossip hanno preso sempre più consistenza. Poi ieri è giunto il commento di Andrea che lascia poco spazio ad ogni dubbio.

Il pilota è apparso infastidito dalle domande che gli venivano poste circa la sua (ex?) fidanzata e ha chiuso il discorso in modo ironico.

Iannone: 'Giulia? Sta scrivendo un nuovo libro'

'Ma perché scrivono tutti di Giulia De Lellis?', ha detto Iannone durante la diretta in collegamento con Biaggi. 'Giulia sta scrivendo un nuovo libro. Io non so dove è', ha concluso Andrea. E' chiaro il riferimento al testo dell'ex corteggiatrice Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza.

Cosa avrà voluto dire il pilota? C'è stato di nuovo un tradimento di mezzo o la De Lellis si è avvicinata di nuovo a Damante per davvero, visto che il suo primo libro è proprio dedicato all'ex tronista di Uomini e Donne?

Non vi è chiarezza su questo punto, ma pare che non ci siano più dubbi sulla rottura. La risposta di Iannone pare una frecciata anche abbastanza velenosa nei confronti di Giulia. Si è giunti così alla fine alla love story che aveva fatto tanto sognare gli italiani amanti della cronaca rosa. Chissà se la De Lellis deciderà di dire la sua in merito e si esprimerà sui motivi della rottura.

Il prossimo capitolo della storia è rimandato alla prossima Instagram Story.