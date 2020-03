L'ultima puntata di Uomini e donne Trono over è stata caratterizzata da un bel po' di colpi di scena, a partire dalla sfuriata della padrona di casa Maria De Filippi nei confronti del cavaliere Armando. La conduttrice non ha gradito per niente il modo in cui Armando ha trattato la dama Veronica, la quale in lacrime veniva sbeffeggiata e derisa dal cavaliere e così, a quel punto, ha duramente sbottato. Armando, che in trasmissione non è riuscito a giustificarsi come avrebbe voluto al cospetto della De Filippi, ha scelto di commentare l'accaduto sui social e lo ha fatto alimentando nuove polemiche.

Armando dopo le polemiche a Uomini e donne: la dura posizione

Dopo le pesanti accuse che Armando ha mosso nei confronti di Veronica, in moltissimi si sono schierati a favore della donna e l'hanno difesa a spada tratta sui social.

A quel punto il cavaliere ha sbottato, postando su Instagram una frase in cui diceva: 'Ca... tutti santi e sante. Perdona loro perché non sanno quello che fanno'.

Ma il cavaliere non si è limitato a questo commento, dato che ha deciso di replicare, seppur indirettamente, anche alla stessa De Filippi, la quale in studio a Uomini e donne aveva fatto notare ad Armando che Veronica è pur sempre una madre ed ha un bambino a casa che avrebbe avuto modo di ascoltare le sue dure dichiarazioni.

Anche in questo caso, però, Incarnato non è rimasto in silenzio e a proposito della questione figli ha sbottato sui social dicendo: 'Uh, questa storia dei figli', dimostrando quindi di essere quasi stufo di questa cosa.

'E basta, hanno rotto il... restassero a casa', ha chiosato Armando nel suo durissimo sfogo social.

Il futuro di Armando a U&D: ci sarà ancora oppure no?

Insomma una polemica che tutt'oggi, a distanza di qualche giorno dallo scontro avvenuto nello studio di Uomini e donne, non è destinata a sfumare. A questo punto, quindi, sarà curioso scoprire quale decisione prenderà la De Filippi nei confronti di Armando per le prossime puntate del Trono over.

La conduttrice in studio era stata molto esplicita e aveva ammesso liberamente che il suo modo di fare l'aveva stufata. Dopo queste ultime dichiarazioni di Armando fatte anche sui social, arriverà lo stop definitivo da parte della padrona di casa di Uomini e donne? I fan a questo punto attendono di scoprire come si evolverà la situazione. Sono tanti, però, coloro che si sono schierati a favore della presentatrice di U&D ritenendo che questa volta Armando avesse realmente superato il limite, prendendosi gioco di una donna con la quale aveva condiviso anche un pezzo della sua vita assieme e che stava provando a rimettersi in gioco dopo un periodo difficile.