Una Maria De Filippi molto arrabbiata ha caratterizzato la registrazione del trono over di Uomini e donne, avvenuta oggi domenica 23 febbraio. Il motivo di tale disappunto? Il comportamento, non propriamente corretto, di Armando Incarnato nei confronti delle dame con cui è uscito. Infatti anche oggi, il cavaliere napoletano, ha avuto l'ennesimo scontro con Veronica Ursida. Di seguito le anticipazioni de Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne, spoiler: Veronica interrompe la conoscenza con Andrea

Maria De Filippi non è solita a perdere le staffe e se ciò accade significa che qualcuno l'ha combinata veramente grossa e quel "qualcuno", nella registrazione del trono over andata in scena oggi, domenica 23 febbraio, è stato proprio Armando Incarnato.

Tutto è iniziato quando al centro dello studio si è seduta Veronica. Qualche settimana fa è arrivato in studio, solo per lei, Andrea. I due hanno iniziato a conoscersi, ma le cose non sono proseguite come la dama sperava, infatti l'Ursida è alla ricerca di una persona un po' più matura, invece in Andrea vede solo un giovane ragazzo, per questo ha deciso di porre fine alla loro conoscenza. A quanto pare, secondo le prime anticipazioni de Il Vicolo delle News, Valentina Autiero si è mostrata particolarmente interessata alla conoscenza di Andrea.

Per questo motivo quest'ultimo, di buon grado, ha deciso d'iniziare a sentire la dama di Anzio.

Le varie conversazioni, però, sono state interrotte da Armando. Appena ha saputo che Andrea ha in comune con lui un amico, ha deciso di prendere la palla al balzo per attaccare l'Ursida. C'è stata un'escalation di accuse, infatti Incarnato ha iniziato a colpevolizzare Veronica in merito ad alcune storie che la dama avrebbe fatto contro di lui, ma non è tutto.

Armando accusa Veronica di vedere un uomo fuori dal programma

Armando ha fatto una dichiarazione pesante, dicendo che Veronica intratterrebbe degli "incontri" con una persona che in realtà sarebbe solo amico. Secondo alcune sue allusioni, quest'uomo sarebbe pure impegnato. Questa indiscrezione è stata confermata pure da Andrea. Al cavaliere, infatti, era stato comunicato lo stesso pettegolezzo. Non risulta nemmeno tanto strano, visto che con Armando ha pure un amico in comune.

Dopo tale insinuazione Veronica si è mostrata più amareggiata che mai, per questo motivo è scoppiata a piangere al centro dello studio. Tale reazione non ha frenato per niente Armando e a Gianni Sperti non è restato che chiedere con un cenno l'intervento di Maria De Filippi. La conduttrice, più arrabbiata che mai, è andata contro il cavaliere napoletano. Secondo lei il comportamento di Armando è esagerato e la deve smettere di trattare sempre in malo modo le donne con cui ha avuto una storia: le dame non possono sempre finire in lacrime per colpa sua.

Armando ha cercato in ogni modo una giustificazione, ma Maria l'ha fatto solo tacere, dicendogli solamente che la deve fare finita.

Tale litigio ha scatenato una tale rabbia nella De Filippi, che ha deciso di chiudere la registrazione in anticipo (secondo i tempi medi di registrazione, le riprese sarebbero dovute durare almeno un'altra ora). Armando tornerà nuovamente negli studio Elios?