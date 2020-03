Il Paradiso delle Signore 4 continua a regalare emozioni e colpi di scena ai suoi affezionati telespettatori. Secondo le anticipazioni di martedì 10 marzo, Riccardo avviserà Marta del suo soggiorno a Rapallo, chiedendo a sua sorella di coprirlo con Ludovica. Nel frattempo, Adelaide tenterà un avvicinamento con Umberto, ma quest'ultimo sembrerà distante. Il lavoro al Paradiso non si ferma mai e Vittorio avrà un'altra buona idea per la nuova collezione, mentre Marcello scoprirà che sua sorella si trova con Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: Adelaide proverà ad avvicinarsi a Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, di martedì 10 marzo, raccontano che per Riccardo e Angela proseguirà il soggiorno a Rapallo. Il giovane Guarnieri deciderà di telefonare a sua sorella per informarla della sua permanenza in Liguria, chiedendole di reggergli il gioco con Ludovica. A villa Guarnieri, nel frattempo, la contessa Adelaide sembrerà volersi avvicinare nuovamente a suo cognato Umberto. Quest'ultimo, però, sarà molto preso da un impegno di lavoro e in questo modo terrà Adelaide a distanza.

Intanto al Paradiso si lavorerà per promuovere la nuova collezione: a confrontarsi in merito saranno Marta, Federico e Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, martedì 10 marzo: Angela e Riccardo saranno molti vicini

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, del 10 marzo, rivelano che nella puntata di martedì Vittorio avrà finalmente l'idea giusta per pubblicizzare la nuova collezione. Nel frattempo Marcello sarà angosciato per sua sorella e deciderà di confidare le sue preoccupazioni a Salvatore.

Più tardi, ascoltando una conversazione tra Gabriella e Roberta, il Barbieri avrà la conferma di tutti i suoi sospetti: scoprirà infatti, come temeva, che Angela si trova in compagnia di Riccardo.

A Rapallo, intanto, Angela e Riccardo vivranno momenti di serenità ritagliandosi uno spazio lontano dai problemi quotidiani. I due amici saranno sempre più vicini e saranno a un passo dal dare una svolta al loro rapporto.

Tuttavia, la razionalità prevarrà ancora una volta, impedendo a Riccardo e Angela di lasciarsi andare ai propri sentimenti. I ragazzi si fermeranno prima che accada qualcosa di concreto tra loro.

Le emozionanti puntate de Il Paradiso delle Signore 4 sono disponibili su RaiPlay in qualsiasi momento. Inoltre è possibile seguire le avventure dei protagonisti della Milano degli anni sessanta dal lunedì al venerdì su Rai 1, dalle 15:40. Per alcuni personaggi è un periodo di forti cambiamenti: Angela ha appena riabbracciato suo figlio prima di separarsene per sempre, ma sta riscoprendo un rapporto profondo con Riccardo.