A partire dal 9 marzo su Rai 1 andranno in onda i nuovi episodi de Il commissario Montalbano. Il primo, in onda per l'appunto lunedì 9 marzo, si intitola 'Salvo Amato, Livia mia' mentre il secondo episodio (La rete di protezione) dovrebbe andare in onda lunedì 16 marzo salvo cambiamenti di palinsesto. I nuovi episodi sono stati già trasmessi in anteprima cinematografica nell'ambito di un'iniziativa che ha portato per la prima volta le indagini del celebre commissario sul grande schermo.

In 'Salvo Amato, Livia Mia', Montalbano indagherà sulla morte di un'amica della Burlando

Nell'episodio che andrà in onda lunedì 9 marzo il commissariato di Vigata dovrà indagare sull'omicidio di Agata Cosentino, una donna che viene ritrovata morta nell'archivio comunale. Si scoprirà che la vittima era una dipendente dell'archivio e inizialmente si penserà ad un omicidio a sfondo sessuale. Tuttavia questa ipotesi non convincerà del tutto Montalbano che deciderà di indagare anche in altre direzioni.

Dalle anticipazioni sappiamo che il commissario sarà coinvolto in prima persona da questo caso, dato che la vittima era una cara amica di Livia. Salvo indagherà nella vita di Agata, anche grazie all'aiuto di Livia, e verrà a sapere che la Cosentino era una donna molto riservata e con pochi amici. Alcuni anni prima aveva lavorato a Genova ed è proprio nel capoluogo ligure che aveva conosciuto la fidanzata di Montalbano.

Le indagini andranno avanti ed il commissario sarà sempre più convinto che l'assassino potrebbe essere qualcuno molto vicino ad Agata. Come sempre arriverà alla verità.

Luca Zingaretti alla regia dei nuovi episodi

La regia dei nuovi episodi è stata curata da Luca Zingaretti dopo la morte dello storico regista Alberto Sironi, nell'agosto dello scorso anno. Per la prima volta la serie andrà in tv orfana di due autentici 'padri': lo scrittore Andrea Camilleri dalla cui penna è nato il celebre personaggio ed il citato regista che ha diretto gli episodi sin dalla prima messa in onda nel 1999.

Da allora ai giorni nostri i risultati in termini di numeri sono stati incredibili: 35 film complessivi che hanno portato nelle ultime stagioni punte superiori ai 12 milioni di spettatori con il 44% di share.

Oltre a Zingaretti in questi nuovi episodi ritroveremo gli attori delle stagioni precedenti: Sonia Bergamasco (Livia nelle ultime stagioni), Cesare Bocci che torna ad interpretare il vicecommissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta nei panni di Fazio e infine Angelo Russo che ancora una volta ricoprirà il ruolo di Agatino Catarella.