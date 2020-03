Volano stracci tra Antonella Elia e Licia Nunez, protagoniste nella notte appena trascorsa al Grande Fratello Vip di un duro alterco, verificatosi a poche ore di distanza dalla comunicazione dell'avanzare dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Le due concorrenti hanno dato vita ad una lite furiosa con tanto di insulti da ambo le parti, cosa che ha indotto Fabio Testi ad intervenire per calmare gli animi.

Caos nella notte al Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Antonella e Licia

Nonostante solo poche ore prima i concorrenti fossero stati resi edotti della grave situazione in corso in Italia, la famosa Casa di Cinecittà è comunque stata scossa da alcune liti fra le concorrenti.

Da quanto si apprende infatti, nella notte è avvenuto un violento diverbio tra Antonella Elia e Licia Nunez, tra le quali sono volate parole grosse. Ad accendere gli animi una frase dell'attrice pugliese in merito ad uno screzio avvenuto poco prima tra la stessa Elia e Valeria Marini. Come d'abitudine, Antonella non è riuscita a stare zitta, provocando di fatto una reazione a catena con tanto di repliche e contro repliche.

Antonella sbotta contro Licia

'In un momento come questo tu riesci a conservare un minimo di serenità in casa?' ha chiesto la Nunez alla sua coinquilina, riferendosi alla comunicazione appena ricevuta.

La Elia in tutta risposta, prima l'ha apostrofata con epiteti non lusinghieri e dopo non contenta ha tuonato: 'Gallina, esci dal pollaio'. I toni accesi della lite tra Antonella e Licia non si sono placati e le due sono andate avanti con un botta e risposta sino a quando la Nunez ha chiamato in causa Fabio Testi, per supportare la tesi che non sono sempre gli altri a provocare Antonella, bensì il contrario.

Grande fratello, lite Nunez- Elia, Fabio Testi interviene: 'Basta, abbiamo altri problemi'

Suo malgrado, Fabio Testi ha dovuto assistere allo scontro tra la Elia e la Nunez e, dall'alto della sua saggezza, ha chiesto loro di non esasperare i toni, ricordando tra l'altro, la comunicazione riguardante l'emergenza sanitaria avvenuta poco prima da parte della produzione del Grande Fratello Vip. Testi quindi, parecchio infastidito dal comportamento delle sue compagne di avventura, le ha invitate a smetterla: 'Basta.

Abbiamo altri problemi per il cervello' (la parola usata da Testi non è 'problemi' ma il senso rimane immutato, ndr.). Anche dalla reazione dell'attore si intuisce come i nervi siano particolarmente tesi all'interno della Casa del Grande Fratello, non solo a causa delle continue liti, ma anche in relazione alle ultime notizie ricevute sull'aggravarsi dell'epidemia da coronavirus in tutta Italia.

Appuntamento questa sera su Canale 5, a partire dalle 21:25 circa, per la nuova puntata del Grande Fratello Vip condotta eccezionalmente dallo studio milanese di Cr4 e non da Roma come avviene di consueto.