Uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 che è rimasto più sconvolto di tutti gli altri per l’improvviso abbandono dal gioco di Adriana Volpe, nelle ultime ore si è mostrato parecchio provato per la complicata situazione che sta vivendo l’Italia. Andrea Denver, ancora spiazzato per l’uscita della sua compagna d’avventura con cui aveva instaurato un bellissimo rapporto di amicizia, ha fatto fatica a nascondere il suo turbamento per l’epidemia del Coronavirus dopo aver appreso le ultime notizie.

Il modello veronese, profondamente amareggiato per quanto sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà, è arrivato a manifestare l'intenzione di voler terminare questa esperienza televisiva.

Andrea Denver triste dopo gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus

Uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip 4 di recente non ha nascosto la sua tristezza. Tutto è cominciato dopo l’ennesimo collegamento con Alfonso Signorini che, come di consueto, ha messo al corrente i vip degli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus.

Purtroppo le parole pronunciate dal noto giornalista tramite un video messaggio, non sono state per niente rassicuranti. Il conduttore ha fatto sapere ai coinquilini che il contagio sta crescendo e che l’Italia è il Paese con più decessi nel mondo per aver superato anche la Cina secondo i dati certificati. La comunicazione del direttore del settimanale 'Chi' ha fatto cadere nello sconforto totale tutti i gieffini, ma in particolar modo Andrea Denver.

Il modello veronese, con le lacrime agli occhi, si è confidato con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese, affermando: “A volte mi viene proprio voglia di uscire con tutte queste brutte notizie che ci arrivano ogni giorno”. Il figlio di Eleonora Giorgi si è trovato d’accordo con la tesi del coinquilino, ma dopo avergli fatto sapere che anche lui vorrebbe andarsene gli ha fatto notare che ormai sono arrivati davvero alla fine.

A commentare lo sfogo di Denver ci ha pensato anche Patrick che, dopo aver visto il modello veronese e il fidanzato di Clizia Incorvaia preoccupati, li ha invitati a continuare ad essere positivi.

Il modello veronese provato dall’uscita di Adriana Volpe dalla casa del GF Vip

A far entrare in crisi Andrea Denver, dato che nelle ultime ore ha ammesso di essere disposto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip, è stato sicuramente l’abbandono di Adriana Volpe. La famosa conduttrice ha salutato in modo definitivo i suoi compagni d’avventura per stare accanto ai suoi cari, dopo aver appreso che suo suocero è risultato positivo al coronavirus.

Mentre l’ex gieffina piange la morte del padre di suo marito avvenuta in Svizzera, non sono passate di certo inosservate le parole pronunciate dall’attore veronese. Denver ha commentato la decisione di una delle concorrenti più amate di questa quarta edizione di concludere la sua avventura, alla seguente maniera: “Ci ha dato tanto. Adesso pensare che lei sia andata via fa male. Abbiamo scherzato tanto. Mi mancherà, spero di riabbracciarla ancora una volta”.