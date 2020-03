Un ex protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip anche se ha terminato la sua esperienza televisiva nel reality ieri sera con un televoto lampo, continua a far parlare di se. Valeria Marini nonostante non si trova più nella casa di Cinecittà ha fatto i conti con le critiche dell’ex gieffina Barbara Alberti, che pur avendo abbandonato il gioco di propria volontà non perde l’occasione per lanciare delle frecciatine ai suoi ex compagni d’avventura. La nota giornalista in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha criticato sia la showgirl stellare paragonandola ad un’aliena, e Antonella Elia ammettendo di trovarla insopportabile.

Antonella Elia e Valeria Marini attaccate da Barbara Alberti

Nel corso della 17^ puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 ieri sera, mercoledì 18 marzo 2020, Valeria Marini prima di abbandonare la casa di Cinecittà per volere del pubblico, ha avuto l’ultimo confronto con Antonella Elia. Purtroppo il conduttore Alfonso Signorini ancora una volta, non è riuscito a far riappacificare le due showgirl. Nelle ultime ore un ex concorrente di questa edizione ha svelato le dinamiche del programma prodotto da Endemol Shine Italy, ed ha espresso il proprio parere su due coinquiline.

Si tratta di Barbara Alberti, che si è lasciata andare a delle esternazioni non affatto carine nei confronti di Antonella e della Marini. Per iniziare l’ex gieffina ha fatto capire di avere le idee chiare, dichiarando che per lei sarebbe stato difficile convivere con la Elia e Valeria. Queste sono state le parole pronunciate dalla Alberti, e indirizzate alla fidanzata di Pietro Delle Piane: “Antonella è insopportabile, ma non banale.

Pensa di essere solo lei al mondo, non ha preso atto dell’esistenza degli altri se non per dominarli. Averla contro è un inferno.” Inoltre Barbara dopo aver dichiarato che la Elia è stata di fondamentale importanza per movimentare gli equilibri della trasmissione, ha fatto sapere di non aver gradito quando ha continuato a parlare male di lei anche quando non si trovava più nella casa più spiata d’Italia.

Sulla showgirl stellare invece, Barbara ha detto di considerarla un’aliena e che impazzirebbe se dovrebbe averci a che fare, perché parla una lingua che non conosce.

L’ex gieffina fa chiarezza sul cachet del GF Vip e si sfoga

La famosa scrittrice dopo aver preso di mira Antonella Elia e Valeria Marini, ha spiegato anche come funziona il cachet offerto dal GF Vip. Barbara ha fatto sapere di aver perso una quantità di denaro che avrebbe dovuto intascare, per aver concluso il suo percorso nel programma condotto da Signorini prima del previsto. La Alberti ha fatto chiarezza sulla sopracitata questione alla seguente maniera: “Se decidi di andartene volontariamente, la somma si riduce in proporzione alle settimane di permanenza”.

Per concludere l’ex gieffina, sempre sulle pagine del settimanale Oggi ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata sul Grande Fratello Vip. Nello specifico Barbara si è sfogata affermando: “Arrivi a chiederti se non ci siano delle talpe all’interno del gruppo”