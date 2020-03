Sembrava che Antonella Elia e Fernanda Lessa avessero sotterrato l'ascia di guerra ma, nella notte del 25 marzo nella casa del Grande Fratello Vip, si è scatenato un altro fortissimo litigio, tanto che le due sono quasi arrivate alle mani. Le due donne si sono scontrate a causa del furto di un pacco di biscotti e perfino Paolo Ciavarro è intervenuto.

Gf Vip: lite tra Lessa ed Elia a causa di un pacco di biscotti

Negli ultimi giorni le inquiline Fernanda ed Antonella sembravano essersi riconciliate, lasciandosi alle spalle i trascorsi.

Nella notte però è scoppiato un litigio particolarmente furioso, legato al fatto che la Lessa avrebbe preso tre pacchi di biscotti alla Elia. Antonella allora ha fermato Fernanda, e la modella brasiliana ha cercato di divincolarsi con uno spintone. A questo punto le due hanno iniziato a gridare e l'ex vincitrice dell'Isola dei Famosi ha augurato a Fernanda di soffrire per sempre di disturbi intestinali; la Lessa ha quindi iniziato a pregare credendo di essere stata vittima di una macumba.

Fernanda fa vedere ai concorrenti i lividi dopo lo scontro

Per fortuna la forte rissa è stata sedata da Antonio Zequila, Sossio Aruta e Licia Nunez: quest'ultima è riuscita a calmare Fernanda portandola via. In seguito Andrea Denver ha avuto un confronto con Antonella nel quale ha tentato di tranquillizzarla. La Lessa si è comunque dedicata ad alcuni riti allo scopo di allontanare la negatività che le sarebbe stata trasmessa da Antonella Elia; in giardino, poi, ha fatto vedere agli altri concorrenti alcuni lividi sulle braccia.

Secondo Fernanda sarebbero stati proprio causati dall'aggressione di Antonella, e se ciò fosse vero potrebbe arrivare anche un provvedimento da parte del Grande Fratello Vip, sebbene al momento non sia trapelata nessuna notizia in questo senso.

Paolo Ciavarro contro le due inquiline del Grande Fratello Vip: 'Tutto ridicolo'

Lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa ha generato ulteriori dibattiti all'interno della casa del Grande Fratello Vip, tra cui uno tra Sossio Aruta ed Antonio Zequila.

Infatti Antonio ha accusato Sossio di non saper parlare correttamente in italiano e l'ha invitato a non schierarsi dalla parte di Antonella, che era stata eccessivamente aggressiva. Tutti i coinquilini si sono mostrati d'accordo con questa posizione, in particolar modo Paolo Ciavarro, che ha ritenuta ridicola la situazione che si è venuta a creare semplicemente per un pacco di biscotti.

Il figlio di Eleonora Giorgi ha infatti constatato quanto fosse ridicolo far scoppiare un simile litigio per una cosa del genere, soprattutto alla luce dei gravi problemi che ci sono fuori dal programma ed in tutta Italia.