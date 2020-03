Sia dentro la casa del Grande Fratello Vip 4 che fuori, Pago Settembre e Serena Enardu continuano ad essere al centro dell'attenzione del gossip. Nelle scorse ore, il cantante sardo ha perso la pazienza nei confronti di tutti coloro che non smettono di criticare pesantemente lui e la sua compagna. Seppur con eleganza, l’ex gieffino ha risposto sui social soprattutto a chi punta il dito contro di lui accusandolo di non essere ancora riuscito ad inquadrare la sua fidanzata. A gran sorpresa, il 48enne ha scelto di non augurare del male a chi si diverte ad offendere lui e l’ex tronista.

Pago replica su Instagram a chi lo considera un uomo illuso

Due partecipanti alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, anche se non sono più in gioco per volere del pubblico da casa, continuano a fare i conti con i giudizi poco piacevoli della gente. Si tratta di Pago Settembre e Serena Enardu che, dopo la rottura avvenuta al termine della loro esperienza a Temptation Island Vip, sono tornati ad essere una coppia nel reality condotto da Alfonso Signorini. Nonostante la relazione tra il cantante sardo e l’ex tronista sembra procedere a gonfie vele, i due continuano ad essere presi di mira anche sul web.

Nella giornata di ieri, martedì 3 marzo, l’ex marito di Miriana Trevisan ha fatto un gesto sui social che non è passato di certo inosservato. L’artista ha replicato a chi lo considera un uomo illuso, pubblicando un lungo post sul proprio profilo Instagram. Queste sono state le parole che Pacifico ha inserito come didascalia di una foto scattata con Serena: “A tutti quelli che hanno cercato di mettermi contro il mio cuore, contro la mia famiglia, contro la mia speranza, la mia felicità, la mia voglia di vivere e di amare.

A tutti quelli che pensano che esprimere la propria opinione significa poter insultare, augurare il peggio a voi che passate non so quante ore della vostra giornata pensando a noi. A voi io dedico il mio sorriso e la mia meravigliosa vita. Che Dio vi benedica tutti”.

Serena dopo la partecipazione Grande Fratello Vip è sempre più sicura dei suoi sentimenti

Ebbene sì, la risposta dell’ex gieffino è stata abbastanza pacata, mentre la sua amata Serena sta dimostrando sempre di più di essere sicura dei suoi sentimenti.

L’influencer sarda infatti, in uno scatto che ritrae lei e Pago nello studio del Grande Fratello Vip, ha riportato delle parole dette dallo scrittore di fama internazionale Francesco Alberoni. Le seguenti, sono soltanto alcune delle frasi che la Enardu ha utilizzato per fare una dedica d’amore al proprio fidanzato: “L’amore non può essere solo istituzione, rifugio sicuro, una casa dove riposare. Deve essere sempre anche una tempesta che ci sa dare il brivido dell’assoluto, lo stupore del nuovo, il terrore della perdita e una felicità misteriosa, meravigliosa e divina”.