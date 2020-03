Domani pomeriggio, il pubblico di Canale 5 assisterà ad una puntata molto movimentata di Uomini e donne: le anticipazioni video che ha fornito Witty Tv in questi minuti, informano i telespettatori di alcuni degli argomenti che saranno trattati in studio il 5 marzo. Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno davanti alle telecamere per raccontare le evoluzioni, positive e negative, che ha avuto il loro rapporto; Marcello, invece, dovrà fare i conti con le critiche delle dame e di Gianni Sperti.

Il ritorno di Ida e Riccardo a Uomini e Donne

Giovedì 5 marzo andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell'ultima puntata di Uomini e Donne che è stata registrata, quella che è stata interrotta bruscamente da Maria De Filippi dopo una lite con Armando Incarnato.

Le anticipazioni che Witty Tv ha dato sull'appuntamento di domani con il Trono Over, informano i telespettatori del fatto che due protagonisti del giorno saranno sicuramente Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, dopo aver catturato l'attenzione del Gossip con alcuni gesti che lasciavano pensare ad una crisi in corso, negli studi Elios smentiranno di essersi lasciati.

Il cavaliere confermerà che tra lui e la compagna ci sono stati molti problemi nell'ultimo periodo, ma il sentimento che li lega è troppo forte per chiudere questa storia d'amore.

La dama, dal canto suo, lamenterà il poco trasporto fisico che il fidanzato dimostrerebbe nei suoi confronti, portando quest'ultimo all'esasperazione: "Io so che così non possiamo andare avanti".

In realtà, Ida e Riccardo si renderanno protagonisti di un ballo molto appassionato dopo aver reso pubbliche le loro incomprensioni, confermando ancora una volta la volontà di riprovarci.

Marcello e Massimiliano criticati a Uomini e Donne

Due altre storie che saranno al centro della puntata di Uomini e Donne del 5 marzo, sono quella finita tra Valentina M e Massimiliano e quella appena iniziata tra Marcello e Anna Maria.

I primi due protagonisti del Trono Over si sono bruscamente detti addio la scorsa settimana dopo che il cavaliere ha chiesto di poter conoscere altre persone: la dama non ha accettato questa "clausola" e si è tirata indietro con rabbia.

La liaison tra Marcello e la sua corteggiatrice, invece, sembra procedere a gonfie vele: Gianni Sperti e alcuni membri del parterre, però, metteranno seriamente in dubbio questa nuova coppia e la sua sincerità.

In arrivo la lite tra Maria e Armando a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne Over che sta andando in onda questa settimana, è quella che si concluderà con un momento d'alta tensione: le anticipazioni che sono trapelate al termine di questa registrazione, hanno informato i telespettatori del forte scontro verbale che c'è stato in studio tra Armando Incarnato e Maria De Filippi.

Dopo aver sentito l'ennesimo sfogo sopra le righe del napoletano nei confronti di Veronica, la conduttrice non ci ha visto più ed ha intimato al cavaliere di smetterla di trattare male le donne davanti alle telecamere del suo programma.

L'uomo ha provato a giustificarsi ma la padrona di casa non ha voluto sentire ragioni: dopo aver alzato la voce contro Armando, la presentatrice ha chiesto a Tina Cipollari di salutare ed ha abbandonato lo studio furiosa.

Chi era presente tra il pubblico, ha raccontato che la puntata sarebbe dovuta durare almeno un'ora in più, ma Maria ha deciso di interromperla bruscamente dopo essersi scontrata con uno dei membri del parterre.

Ancora non si sa ancora se Incarnato farà ancora parte del cast del dating-show perché la prossima registrazione di U&D Over attualmente è fissata per domenica 8 marzo.