Al termine della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 4 che è stata caratterizzata dalla proclamazione di Sossio Aruta come primo finalista e da ben due eliminazioni, un concorrente ha utilizzato delle parole pesanti nei confronti di una delle inquiline più discusse.

Stiamo parlando di Paolo Ciavarro, che si è mostrato parecchio risentito per le accuse ricevute da Antonella durante la diretta. Confidandosi qualche ora dopo con Patrick in giardino ha infatti dichiarato: “Mi ha dato un fastidio che lei mi ha dovuto rispondere e non ho fatto gli auguri a mio padre e non ho mandato il bacio a Clizia".

“Mi ha rimproverato per l’abbraccio, io mi sono sentito di farlo perché l’ho vista in lacrime, adesso non l'abbraccio mai più. figurati” ha concluso Paolo.

Paolo contro con Antonella: ‘Non ho mandato il bacio a Clizia a causa sua’

L’ultimo appuntamento serale del noto Reality Show Grande Fratello Vip, ha lasciato dunque l’amaro in bocca ad un concorrente. Si tratta di Paolo Ciavarro, che dopo la lunga diretta, a tarda ora, ha suscitato l’attenzione dei fan attaccando duramente Antonella Elia. Sia il figlio di Eleonora Giorgi che Patrick Ray Pugliese si sono mostrati parecchio infastiditi in giardino per l’atteggiamento che l’ex valletta di Mike Bongiorno ha avuto in puntata.

Scendendo nel dettaglio, il Ciavarro ha dato inizio al suo sfogo facendo notare l’evidente dispiacere per non aver avuto la possibilità di salutare i suoi genitori, e la fidanzata Clizia Incorvaia a causa dell’intromissione di Antonella. Patrick invece ha perso le staffe per essere stato accusato dalla stessa Elia di essere un ipocrita: in dettaglio la fidanzata di Pietro Delle Piane si è arrabbiata con l’ex gieffino per averla fatta andare al ballottaggio con Licia Nunez e Fernanda Lessa.

La Elia criticata anche da Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez

Ray Pugliese ha così ascoltato lo sfogo del compagno contro Antonella Elia unendosi sostanzialmente al coro: “Ti capisco, anche a me ha dato dell’ipocrita, le ho detto che aveva ragione Rita Rusic a dire che non le importa niente di nessuno”. A questo punto il figlio di Massimo Ciavarro ha rincarato la dose dicendo: “Mi ha rimproverato per l’abbraccio, io mi sono sentito di farlo perché l’ho vista in lacrime.

Adesso non l’abbraccio mai più". Alla conversazione di Patrick e Paolo si è unita anche Licia Nunez: l'attrice protagonista della fiction Le tre rose di Eva ha colto l’occasione al volo per ribadire di considerare Antonella una donna cattiva. In seguito il Ray Pugliese ha continuato a criticare la Elia dichiarando che sembra un personaggio dei cartoni animati.