Bugo e Morgan si scontrano ancora e questa volta via social. Dopo le liti avvenute durante l'ultimo Festival di Sanremo, i due cantautori non hanno mantenuto buoni rapporti al punto che, a distanza di quasi due mesi, tornano a punzecchiarsi sui social.

Bugo, il 21 marzo scorso, ha pubblicato un tweet in cui non faceva riferimento in modo esplicito all'ex amico ma criticava comunque l'atteggiamento di quanti gli rimproverano una mancanza di umiltà. Morgan ha letto, fra le righe, dei riferimenti alla sua persona e ha così risposto all'ex partner attraverso un post su Facebook.

Lo scontro sui social fra Bugo e Morgan

Partendo dal principio, Bugo sul suo profilo Twitter ha pubblicato questo messaggio:

un'altra cosa di cui non mi stupisco piu' e' la mia BELLEZZA eheh questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di UMILTA' nani col monopattino figli di balconi decaduti — Bugo (@BugattiCristian) March 20, 2020

In questo tweet, Cristian Bugatti si toglie qualche sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciatina a Morgan, anche se non in modo esplicito. L'ex leader dei Bluvertigo non è rimasto in silenzio a leggere, ma avendo intuito di essere lui il destinatario di tali frasi ha replicato al cantautore.

Sulla sua pagina Facebook, l'ex compagno di Asia Argento ha pubblicato questa risposta.

Morgan si rivolge a Bugo dicendogli che non è sicuramente un nano, essendo alto 1 metro e 80, come del resto la maggior parte delle persone al mondo. Il cantante si rivolge poi a Bugo chiedendogli se, grazie alla sua altezza, riuscirà mai ad imparare a suonare qualche strumento musicale. L'ex giudice di 'X-Factor' si è chiesto infatti ironicamente se gli strumenti siano troppo piccoli per lui.

Morgan prosegue poi dicendo che l'unico pollo è quello che non ha ancora capito come stanno le cose. L'ex cantante dei Bluvertigo ha dichiarato infatti che le persone ricordano Bugo non per la sua bellezza e nemmeno per la sua visione musicale ma solo per le brutte intenzioni e la maleducazione.

Bugo e Morgan, il litigio a Sanremo

I due cantautori. lo ricordiamo, si sono presentati all'ultimo Festival di Sanremo portando sul palco dell'Ariston il brano 'Sincero'.

Nel corso della serata dei duetti, i due ormai ex amici, avrebbero dovuto esibirsi con un grande successo di Sergio Endrigo 'Canzone per te'. Durante le prove c'erano state però delle discussioni in merito all'arrangiamento del brano e i rapporti fra i due si erano raffreddati. Nel momento dell'esecuzione in diretta, si è notata grande tensione sul palco.

Quando Bugo ha rubato la strofa che spettava a Morgan, l'esibizione ha preso una piega diversa rovinandola del tutto. Da quel momento, i due cantautori hanno iniziato a litigare. Durante la serata successiva, Morgan ha così compiuto un gesto inaspettato.

La sera seguente, infatti, quando i due cantanti hanno cantato al Festival la loro canzone 'Sincero', Morgan, ha modificato il testo. Sentendo le nuove parole, che erano un'offesa rivolta nei confronti di Cristian Bugatti, Bugo ha lasciato il palco dell'Ariston. L'abbandono del palco ha causato ai due la squalifica da Sanremo. I rapporti fra i cantanti sono tesi da febbraio, questo botta e risposta di certo fa capire quanto una tregua sia ancora molto lontana dal concretizzarsi.