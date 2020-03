Sembra essere in corso una vera e propria "campagna denigratoria" nei confronti di Valentin Dumitru: da quando è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare il serale di Amici, sul ragazzo stanno trapelando molti video inediti che lo mettono in cattiva luce agli occhi del pubblico. Dagospia, per esempio, alcune ore fa ha pubblicato nuove immagini di un'aggressione verbale che il danzatore ha fatto al collega Javier Rojas nella scuola: il blog di D'Agostino apostrofa il ragazzo con le parole "bullo, omofobo e violento".

Valentin perde le staffe anche con Javier prima del serale di Amici

Sono immagini molto forti quelle che ha pubblicato in queste ore Dagospia su un ex allievo di Amici: Valentin Dumitru, infatti, è di nuovo al centro delle polemiche per un filmato inedito nel quale inveisce contro un compagno di scuola. Il blog di Roberto D'Agostino, dunque, ha condiviso un video nel quale il ballerino di latino-americano usa termini poco rispettosi nei confronti di Javier Rojas, colpevole secondo lui di essersi prestato a riprodurre una coreografica poco virile.

"Dobbiamo fare così? Ma io non sono omosessuale", dice il giovane dopo aver visto alcuni passi del balletto che tutti i componenti della classe dovevano riproporre. La lite tra i due danzatori è proseguita a tavola, dove il rumeno ha detto al collega spagnolo: "Quando ballavi e facevi quei movimenti sembravi un po' gay".

È iniziata una discussione animata tra i due ragazzi durante il pranzo: uno accusava l'altro di assumere atteggiamenti poco mascolini, l'altro rispondeva per le rime e con un tono alterato.

Tre video contro Valentin dopo il ritiro da Amici

Quando ha visto Javier allontanarsi indispettito dalle sue parole, Valentin ha rincarato la dose dicendogli: "Anche quando parli tu sembri un po' gay, anche al di là di questa danza". Dumitru, nelle immagini che ha pubblicato Dagospia in esclusiva, si alza per raggiungere il compagno ma viene fermato da qualcuno. In preda alla rabbia, poi, il ballerino si rivolge a Rojas e dice: "Ma hai problemi mentali?

Sei proprio stupido".

Insomma, il ballerino che venerdì scorso è stato cacciato dal serale da un'arrabbiata Maria De Filippi non ha sempre avuto comportamenti corretti nella scuola di Amici: il filmato che sta facendo il giro della rete nelle ultime ore, per esempio, risale addirittura al periodo precedente alla fase in prima serata del programma.

Per il momento sono tre i video nei quali vengono messi in mostra gli atteggiamenti irrispettosi e di superiorità che Valentin ha assunto davanti alle telecamere del talent-show: nel primo lo si vede correggere la maestra Natalia Titova, nel scuola insultare la professionista Francesca Tocca (con la quale si dice abbia una relazione segreta) e nel terzo litiga con Javier e lo apostrofa con termini offensivi.

Scambio di cuori su IG tra Valentin e Francesca dopo Amici

È passata quasi una settimana da quando Valentin ha lasciato il serale di Amici su accorato suggerimento di Maria De Filippi, ma sul web si parla ancora di lui e di quello che sta combinando da quando è tornato a casa. Oltre che per i video nei quali lo si vede assumere comportamenti di superiorità nei confronti di chi lavora nel talent-show, ultimamente il ragazzo è al centro del Gossip per il flirt che avrebbe da qualche tempo con una ballerina professionista della scuola.

Sono settimane, infatti, che in rete e sui giornali si rincorrono le voci sulla passione che sarebbe nata in sala prove tra Dumitru e Francesca Tocca, danzatrice di latino-americano e moglie di Raimondo Todaro.

Da quando il rumeno non fa più parte del cast di Amici, poi, pare siano tanti i dolci messaggi in codice che lui e la collega si stanno scambiando sui social network: cuoricini su Instagram e filmati delle esibizioni che hanno fatto insieme davanti alle telecamere.