Licia Nunez, una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip anche se si trova ancora in gioco per volere del pubblico da casa, continua a non fare particolarmente simpatia da alcuni compagni d’avventura. La scorsa notte Paola Di Benedetto, Sossio Aruta, e Antonella Elia, si sono lasciati andare a delle confidenze amare parlando delle ambizioni dell’attrice pugliese. I tre gieffini sono arrivati ad insinuare che la fidanzata di Barbara Eboli starebbe puntando alla vittoria del famoso programma e non solo.

L’ex cavaliere del trono over infatti ha sostenuto che Licia in due mesi si sia fatta notare, soltanto quando è stata al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Imma Battaglia e per aver chiarito in diretta televisiva con l’attuale fidanzata Barbara Eboli.

Paola, Sossio, e Antonella, criticano Licia

Nonostante manca veramente pochissimo per poter vedere su Canale 5 la finalissima del Grande Fratello Vip 4, i concorrenti non si risparmiano ancora delle frecciatine reciproche. Nelle scorse ore, precisamente la notte appena trascorsa, tre gieffini si sono confrontati parlando degli atteggiamenti degli altri coinquilini, soprattutto di Licia Nunez.

Per iniziare Paola Di Benedetto ha criticato l’attrice, e oltre a far sapere a Sossio Aruta e Antonella Elia che secondo lei potrà arrivare alla finale del reality ha aggiunto che se la seguirà da casa si farà tante risate. Il calciatore napoletano ha commentato il pensiero della coinquilina, alla seguente maniera: “Finché io ero da casa lei è stata inesistente, tranne che per l’intreccio con l’ex fidanzata.

Poi dopo chi l’ha vista più. Se tu togli quella parentesi e quella mezza discussione inventata. Su tre mesi sono stati due lampi”. A questo punto ha preso parola anche l’ex valletta di Mike Bongiorno, che riguardo alla fine della sua amicizia con la fidanzata di Barbara Eboli ha aggiunto senza tanti peli sulla lingua: “Infatti lei è inesistente, le ho dato visibilità litigandoci”. Paola ha continuato a criticare l’attrice protagonista della fiction Le tre rose di Eva, visto che dopo aver precisato di non esserci mai andata d’accordo, è arrivata addirittura a sostenere che Licia vuole arrivare a tutti i costi in finale per vincere.

La nuova frecciatina di Antonella nei confronti di Licia, però non è stata condivisa dall’ex naufraga. Paola pur avendo ammesso di non concepire l’atteggiamento che la Nunez ha nella casa del Grande Fratello Vip, è intervenuta in difesa della stessa affermando: “Adesso però volate basso pure voi. Poi Antonella che vuol dire che le hai dato visibilità? “.

Patrick Pugliese alla Nunez: ‘Sei molto simile alla mia fidanzata’

A pensarla in modo diverso da Sossio Aruta, Antonella Elia, e Paola Di Benedetto, però nella casa del GF Vip c’è Patrick Ray Pugliese. Nella giornata di oggi lunedì 30 marzo 2020, lo storico concorrente del Reality Show prodotto da Endemol Shine Italy ha fatto una rivelazione che non è di certo sfuggita ai telespettatori.

Il coinquilino ha fatto sapere a Licia Nunez di essersi accorto da parecchio tempo, di trovare in lei delle affinità caratteriali con la sua fidanzata Sara. L’attrice ha commentato il pensiero del compagno d’avventura, dicendogli che le piacerebbe conoscere la sua ragazza un giorno. Per concludere il Ray Pugliese ha speso delle belle parole nei confronti della propria amata, raccontando a Licia e Teresanna Pugliese che è stata bravissima anche con suo figlio Leone.