Dopo ben nove anni di episodi, la soap opera Il Segreto volge definitivamente al termine. I telespettatori, naturalmente, sperano in un finale davvero scoppiettante per questa dodicesima stagione. A quanto pare, questo potrebbe accadere. Secondo quanto rivelato dall'attrice Silvia Marsò, che interpreta la Marchesa Isabel nella soap opera, molto presto dovrebbe comparire un uomo misterioso.

Nelle puntate attualmente in onda in Spagna, che sono decisamente più avanti con la trama rispetto all'Italia, questo personaggio non si è ancora fatto vedere.

Per tale ragione, si ipotizza che possa rientrare in uno dei colpi di scena della soap opera di Aurora Guerra.

La foto di Silvia Marsò con l'indizio

Il pubblico è in fibrillazione nell'attesa di scoprire come si concluderà Il Segreto. Molto probabilmente, i telespettatori verranno a conoscenza dell'oscuro mistero che attanaglia tutta Puente Viejo, ma di cosa si tratterà? Per il momento non ci sono anticipazioni dettagliate in merito. Ad ogni modo, Silvia Marsò, alias Isabel nella soap, ha pubblicato un indizio molto interessante sul suo profilo Instagram ufficiale.

La donna, infatti, ha mostrato una foto nella quale è sorretta in braccio da tre uomini. I primi due sono ben noti a tutti i telespettatori dato che sono Adolfo e Tomas, i suoi due figli. Tuttavia, nell'immagine è raffigurato anche un terzo uomo, del quale non si conosce affatto l'identità.

L'anticipazione data dall'attrice che interpreta Isabel

A rendere maggiormente intrigante la vicenda è stata l'attrice stessa.

Quest'ultima ha detto che, molto presto, nel Segreto ci saranno dei colpi di scena e dei risvolti inaspettati. Molte cose dovranno accadere, ma lei, ovviamente, non può fare spoiler in merito. Tuttavia, la protagonista ha voluto lanciare un piccolo indizio ai fan. La donna ha scritto: "Pronto habrá muchas novedades, no puedo desvelarlas, pero hay una pista en la foto". Tale frase letteralmente vuol dire: "Presto ci saranno tante novità, non posso svelarle, ma c'è un indizio nella foto".

I numerosi fan si sono subito resi conto di quale fosse il dettaglio su cui l'attrice ha voluto porre l'accento.

Le ipotesi dei fan

Naturalmente sono stati in molti ad avanzare delle ipotesi relative all'identità del personaggio raffigurato. Alcuni utenti hanno avanzato delle ipotesi ben precise secondo cui l'uomo in questione possa essere un amore segreto della Marchesa, oppure il padre di Adolfo che ritornerà improvvisamente. I telespettatori sanno perfettamente che il passato di Isabel è parecchio intrigante e ricco di misteri. Tuttavia, non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire realmente.