Sono lunghe le giornate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, così tutti i concorrenti hanno cercato di ingannare il tempo inventando, di volta in volta, vari giochi. Quello delle carte, il gioco della scopa in particolare, è diventato una vera e propria abitudine per gli inquilini. Dopo lo scontro diretto tra Sossio e Antonio, vinto da quest'ultimo, arriva una sfida a quattro. Adriana Volpe fa coppia con Antonio Zequila, mentre Valeria Marini, poi sostituita da Sossio Aruta, con Fabio Testi.

La partita a carte: Adriana e Antonio in coppia

I concorrenti famosi stanno cercando di passare al meglio il loro tempo all'interno della casa del Grande Fratello Vip. E' diventata ormai consuetudine la classica partita a scopa, che ha visto precedentemente Antonio Zequila aggiudicarsi i gradi di leader a spese di Sossio Aruta. Le carte hanno rappresentato anche un motivo di svago e di rilassatezza. L'attore napoletano e Fabio Testi hanno deciso di coinvolgere nella sfida Adriana Volpe e Valeria Marini, che prontamente hanno accettato l'invito.

Immediatamente si sono formate le coppie e inaspettatamente l'ex conduttrice Rai ha giocato con Antonio Zequila contro la Valeriona nazionale e Fabio.

La partita ha incuriosito anche gli altri concorrenti, che di tanto in tanto passavano accanto al tavolo per essere aggiornati sulle sorti della gara. In particolare Licia ha potuto constatare la tensione, chiaramente goliardica, che aleggiava sulla sfida.

Da subito il vantaggio della coppia formata dalla Volpe e da Zequila si è fatto abbastanza consistente, con Fabio che ha tentato di stimolare maggiormente Valeria a non abbattersi. Il punteggio provvisorio ha visto Antonio e Adriana in vantaggio per sette a zero. La bionda conduttrice ha prontamente fatto i complimenti all'attore napoletano, con il quale nei giorni precedenti c'era stato più di qualche importante litigio.

Sossio Aruta prende il posto di Valeria Marini

La partita a carte è continuata senza sosta ma, ad un certo punto, sul sette a zero per la coppia Volpe-Zequila, è entrato in campo Sossio Aruta. L'ex calciatore ha preso il posto di Valeria Marini e indirettamente ha proseguito nella sua sfida personale con l'attore napoletano. Anche stavolta a vincere è stato Antonio Zequila anche se Sossio ha avuto l'alibi di essere entrato a match già gravemente compromesso. Aruta ammettendo la sconfitta ha confidato a Patrick e Paolo di essere entrato in scena sul sette a zero e di aver potuto fare poco per ribaltare la situazione.

I due lo hanno caricato, rimandando la rivincita con Zequila ai calci di rigore del giorno successivo.