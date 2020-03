All'interno della casa del Grande Fratello Vip 4 continua a tenere banco lo scontro tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. Durante la quindicesima puntata del reality-show di Canale 5, Alfonso Signorini ha mostrato ai due concorrenti lo sfogo che hanno tenuto entrambi in confessionale.

Adriana Volpe ha accusato l'attore campano di partecipare alle feste senza invito, solamente per fare una foto con i personaggi famosi per poi finire sulle riviste di Gossip. D'altro canto, Zequila ha raccontato nei minimi dettagli quanto accaduto a casa sua, in un pomeriggio di trent'anni fa in compagnia della conduttrice.

Botta e risposta al vetriolo tra Adriana e Antonio

Al termine della clip mandata in onda la Volpe ha continuato a negare l'episodio raccontato da Zequila, così in poco tempo i toni tra i due concorrenti si sono infiammati. Quando Alfonso Signorini ha chiesto ad Adriana cosa pensasse delle ultime dichiarazioni di Antonio, la diretta interessata ha ammesso "di contare fino a mille, perché fino a dieci non bastava".

La conduttrice ha ribadito che se il pomeriggio di passione con Antonio Zequila fosse avvenuto davvero, non avrebbe alcun problema ad ammetterlo poiché all'epoca aveva 18 anni ed era una ragazza single.

In un secondo momento la gieffina è letteralmente sbottata contro il suo coinquilino: "La cosa grave è andare in confessionale e dire quelle cose. Dopo Pappalardo sei stato bannato ovunque, l'educazione non te l'ha insegnata nessuno". Infine Adriana Volpe ha tagliato corto: "Per quanto mi riguarda, questa persona è trasparente".

La replica del diretto interessato non ha tardato ad arrivare. Antonio Zequila ha ribadito di essere una persona vera, al contrario ha accusato la sua coinquilina di essere una persona bugiarda.

Inoltre l'attore campano ha ammesso di accettare l'avanzare dell'età con molta serenità, per poi aggiungere: "Non sopporto le persone ipocrite".

Prima di archiviare la querelle Alfonso Signorini ha chiesto ad Adriana Volpe come mai avesse etichettato Zequila come un uomo infrequentabile. La concorrente allora ha ribadito che il suo commento è riferito agli atteggiamenti di Antonio: "Nessuna donna potrebbe mai sentirsi a suo agio con un uomo come lui che ha un ego esagerato".

Fabio Testi dice la sua sulla lite Volpe-Zequila

Terminato il botta e risposta al vetriolo tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, il conduttore del GF Vip ha chiesto a Fabio Testi di fornire la sua opinione sull'accaduto. L'attore ha bacchettato il comportamenti di entrambi i concorrenti: "Adriana Volpe è una donna sposata, potrebbe prenderla con molta più leggerezza". In merito al comportamento di Antonio Zequila, invece, Fabio Testi non trova giusto che l'attore continui a ripetere quanto sia accaduto quel pomeriggio di trent'anni fa. Infine il gieffino ha concluso il suo pensiero affermando: "Hanno torto tutti e due".