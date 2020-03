L'emergenza dettata dal Coronavirus in Italia ha determinato un cambio di palinsesto anche per Uomini e donne, la popolare e fortunatissima trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. In queste ore, infatti, è stato annunciato che la trasmissione verrà sospesa per qualche settimana a partire dal prossimo lunedì 23 marzo, proprio come successo ad altri programmi in onda sia sulle reti Mediaset che su quelle Rai.

Stop alle registrazioni di Uomini e donne: programma sospeso in tv dal 23 marzo

Nel dettaglio, infatti, la messa in onda di Uomini e donne proseguirà regolarmente su Canale 5 per tutta la settimana che va dal 16 al 20 marzo, con nuove puntate inedite che sono state già registrate nel corso delle settimane precedenti.

I ragazzi del trono classico e le dame e i cavalieri del trono over terranno così banco in trasmissione con le loro nuove avventure sentimentali, così da fare compagnia al pubblico di Canale 5.

Da lunedì 23 marzo, invece, la situazione cambierà e anche Uomini e donne verrà sospeso per far fronte all'emergenza Coronavirus. Al posto del dating show dei sentimenti verranno trasmessi dei film che andranno ad occupare la fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16.15 circa, quando poi la linea passerà al daytime del Grande Fratello Vip, ad Amici e successivamente a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso che proseguirà la messa in onda in diretta.

Oltre a Uomini e donne, nei giorni scorsi sono stati sospesi anche altri programmi in onda sulle reti Mediaset. Tra questi vi segnaliamo Domenica Live ma anche Verissimo condotto da Silvia Toffanin e CR 4 - La repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti in prime time su Rete 4.

Prosegue l'appuntamento con il serale di Amici 19 e C'è posta per te

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda le altre trasmissioni condotte e prodotte dalla Fascino di Maria De Filippi.

Il serale di Amici 19, per esempio, proseguirà regolarmente la sua messa in onda su Canale 5 così come è accaduto ieri sera. Il talent show sta andando in onda senza la presenza del pubblico in studio, ma viene premiato dagli spettatori da casa. Il terzo appuntamento, per esempio, ha registrato una media di oltre 4.3 milioni di spettatori arrivando a sfiorare il 19% di share e vincendo contro la replica di Ulisse condotta da Alberto Angela su Rai 1.

Anche l'appuntamento con C'è posta per te prosegue regolarmente su Canale 5. Stasera 14 marzo andrà in onda la decima e ultima puntata di questa edizione ma poi da sabato prossimo sono previsti altri appuntamenti con il people show della De Filippi (molto probabilmente saranno delle repliche delle passate edizioni)