Ieri sera venerdì 13 marzo è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. La diretta è stata alquanto movimentata e caotica. È successo davvero di tutto tra discussioni accese, lacrime e abbandoni inaspettati. Il ballerino di latino Valentin ha deciso di lasciare il programma prima della sfida per l'eliminazione. Il ragazzo è stato invitato dalla stessa conduttrice ad abbandonare lo studio. Di seguito quello che è successo nel corso dell'insolita diretta.

Serale Amici: Valentin lascia il programma prima della sfida

A sfidarsi per ottenere l'accesso alla quarta puntata erano rimasti il ballerino Valentin e il cantante Jacopo. Prima di iniziare la sfida però Valentin ci ha tenuto a precisare che qualora avesse vinto sarebbe andato via lo stesso. A questo punto la De Filippi, che era già innervosita da quanto accaduto prima, con un altro ballerino Javier, gli ha detto: "Quella è la porta." A detta della conduttrice non sarebbe stato giusto fare una sfida con un ragazzo che a differenza sua ci tiene davvero a restare nella scuola.

Maria De Filippi manda il via il ballerino di latino Valentin

Il ballerino di latino Valentin ha deciso di lasciare Amici. Il ragazzo ha detto che la giuria non è in grado di giudicare il ballo. La conduttrice gli ha fatto capire che nella scuola, in questi mesi, ha sempre ottenuto ciò che voleva. Ha avuto, per esempio un suo insegnante privato di danza, pur non comportandosi sempre bene. A questo punto anche il cantante Jacopo è scoppiato in lacrime.

Il ragazzo non ha ritenuto giusto essersi aggiudicato l'accesso alla quarta puntata senza aver fatto nessuna sfida. La terza puntata di Amici è stata ricca di imprevisti e colpi di scena inaspettati. La discussione più accesa però è stata quella che ha coinvolto la stessa conduttrice Maria De Filippi. La donna ha letteralmente perso la pazienza con la maestra di danza classica Alessandra Celentano.

Discussione accesa tra la conduttrice e Alessandra Celentano

Maria De Filippi ha perso le staffe con l'insegnante Alessandra Celentano. Tutto è iniziato quando il ballerino Javier ha lasciato lo studio perché in disaccordo con il giudizio della giuria che aveva preferito Nicolai. La Celentano ha detto al ragazzo che aveva ragione. A questo punto la De Filippi non ci ha visto più e le ha risposto che umanamente non sa rapportarsi ad un ragazzo in difficoltà. Invece di fomentarlo dovrebbe cercare di portarlo alla ragione. Poi ha anche aggiunto che non è l'unica esperta di danza e che se davvero lo fosse dovrebbe dirigere la Scala di Milano.

Gli animi si sono placati solo quando Javier è ritornato in studio e ha deciso di continuare la gara. Il ragazzo ha così avuto accesso alla quarta puntata del serale.